快訊／亞東醫院坦承上週五降載暫停住院　7人確診「重症已插管」

政治中心／台北報導

新北亞東醫院爆出院內感染，病患、看護共有7人確診新冠肺炎。亞東醫院院方表示，確診7人中有一位家屬，另外6位是患者，當中有一個已經插管的重症，上週五已經做降載服務，暫停常規手術與住院。

▲板橋亞東醫院急診室門口民眾排隊篩檢。（圖／記者呂佳賢攝）



亞東醫院院方表示，亞東醫院上個禮拜發現一個因為萬華群聚事件回溯檢查，發現一個確診個案，因為對方已經住在醫院裡面，院方就啟動相關疫調，跟病患和同仁的安置，以病患為主，就挪移到附加隔離病房。

院方指出，在過去這幾天，發現同病室、隔壁病室，甚至在急診處的隔壁病床，最後在不同病室的患者有陽性確診的反應，但這是滾動式數據，有3個是昨天才確認，甚至有2個是在2次一採陽一採陰，二採陽之下確認，這是院內的傳播鏈。

院方表示，在第一時間知道，有院內住院確診個案，也啟動院內內部疫調，過程中包括衛生局、疾管署也有來協助做疫調的規模，疫調匡列對象包括院內的同仁，醫師、護理師、復健師、呼吸治療師等，這部分根據指揮中心的要求，目前少數同仁已經採到第二次，這也是滾動式數據，目前為止，院內員工全部都是陰性，環境也有採檢，兩個病房和急診部，已做過超過50次環境採檢的樣品，也都是陰性。

院方指出，所謂疫調的匡列是根據病人在急診處待的時間、附近包括病人、家屬、工作同仁都會做疫調，急診處的疫調匡列的人數大概20到22個。至於是20還是22個？因為每個疫調方法不同，院方所做的跟疾管署確認的數字不同。

院方說明，所謂匡列就是意外曝處，若同仁要做好防護，匡列上會有其他的考慮，過去這段時間最好防護，雖然做了一級接觸和二級接觸的匡列，到目前為止員工都是陰性，會持續做PCR檢查，部分同仁居家隔離，部分同仁自主管理，都是陰性也有適當防護，有機會讓他們早點回到工作崗位。