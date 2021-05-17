快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

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記者袁茵／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情連續2日確診病例數破百，使台北市與新北市日前將防疫警戒升到第三級；面對升級成防疫警戒第三級後的第一個上班日，台北市政府17日緊急於10時30分召開防疫因應記者會，台北市長柯文哲宣布，已經與新北市長侯友宜達成共識，雙北全面停課至5月28日。

面對雙北疫情升溫，北市府於17日上午10時30分緊急召開防疫因應記者會，且只針對教育部分進行相關資訊說明，預計下午仍會針對疫情部分召開防疫記者會，由柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤、北市教育局長曾燦金出席。

柯文哲表示，因為疫情持續升高，本來照慣例要等中央疫情指揮中心在下午兩點宣布，不過從快篩站數字跟臨床觀察，非常清楚疫情還在升高，所以為了讓家長有時間準備，沒等下午兩點指揮中心之後再宣布，從18日起北市境內高中以下，包括高中、國中、小學、幼稚園、安親班、補習班、托嬰（不論公托私托）全部都停班，先停2週到5月28日，之後按照疫情進展，隨時跟大家宣布新政策。

蔡炳坤與曾燦金也呼籲，使用台北酷課雲做線上學習，有高達1.1萬多線上教學影片、4.3萬線上題庫，現在停課不停學。

柯文哲指出，停課與否有科學數據，在萬華地區快篩陽性率差不多10％，表示有一定社區感染，以前是把邊境防守住，達到國內零確診目標，現在既然社區已經有10％被感染時，現階段是要防止感染傳播，防止感染傳播最有效是別動，別再傳染別人，讓有病的出來，並處理掉，疫情才有辦法控制。

柯文哲強調，為了有效減少傳染散開，從最容易著手進行，因為北市國中、國小、幼稚園加起來超過30萬人，很容易群聚，為了防止疫情擴散，先把學校停課是目前要做的；現在重點是不要讓疫情擴散，從這幾天案例數字來看，今天不方便說數字，但「大概比昨天高」，既然有擴散就滾動式修正。

▼柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）