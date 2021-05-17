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抓到了！高雄「歌友會」關門擋不住歌聲　小吃部不甩禁令照開喝

▲高雄前鎮警方查獲不聽勸導，還偷營業的業者 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄前鎮警方查獲不聽勸導，還偷營業的業者 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

無視禁令還偷跑，就算高雄市15日已經宣佈防疫提升到準三級警戒，但是高雄市前鎮區一間歌友會卻仍在16日下午偷偷營業，而且關起大門，以為就不知道，但是歌聲外傳讓員警注意，當場抓包。

瑞隆派出所的員警楊東家及葉萬華，在17日下午17時18分到崗山西街的時候，發現有一間「無名歌友會」雖然大門深鎖，不過裡頭卻仍傳出歌聲，所以當場先錄影存證之後，敲門表示要了解，結果進入之後發現，這家根本就在營業，而且還有人躲在暗暗的小房間內喝酒，明顯不聽勸導營業。

▲高雄前鎮警方查獲不聽勸導，還偷營業的業者 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄前鎮警方查獲不聽勸導，還偷營業的業者 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外還有瑞和街一間「小吃部」，同時也在17日下午被警方查獲，不聽勸導營業。這兩家完全不顧新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市長陳其邁已經在15日宣布高雄市防疫措施提升至準三級防疫，其中包含按摩業及休閒娛樂等場所，需暫停營業。

前鎮警分局瑞隆派出所15日晚間開始至16日，針對轄區內特定場所，採分組全面展開大動作防疫複查，發現仍有少數業者心存僥倖，無視相關防疫規定，仍繼續營業，其中包含2間歌友會、2間小吃部及1間理容院皆持續營業，針對違反規定之業者，瑞隆警進入要求店內顧客離去及店家停止營業，並調查蒐證後函請衛生局裁處。

▲高雄前鎮警方查獲不聽勸導，還偷營業的業者 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄前鎮警方查獲不聽勸導，還偷營業的業者 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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