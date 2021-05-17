黃偉哲視察市政中心實施統一洽公運作　全面防堵疫情

▲台南市長黃偉哲至永華市政中心視察，希望降低民眾非必要接觸風險，全面防堵疫情，保護市民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情嚴峻，台南市政府雙市政中心自17日開始實施統一洽公，並設置物流外送專用區等管制措施，永華市政中心洽公處設在二樓迴廊樓、民治市政中心洽公處設在行政大樓前玄關，市府大樓只限員工及開會人員進出，黃偉哲市長17日至永華市政中心視察，希望降低民眾非必要接觸風險，全面防堵疫情，保護市民。

市長黃偉哲表示，防止疫情升溫所帶來的可能疑慮，市府實施去年曾辦理的辦公區外的洽公，藉著戶外洽公的部分，讓民眾有比較大的方便，也將與民眾接觸的局處聚集至戶外，避免造成辦公區的淪陷，因雙北的疫情已嚴峻，16日也陸續看到許多北部人紛紛南漂過來，市府秉持著同船一命，先做好自己的防範，採取分艙分流管制，防疫措施更加升級，希望在確保公務運作，以服務市民的原則，做好風險管理，保護市民。

秘書處指出，台南市已經進入準3級防疫警戒，為確保公務正常運作，服務市民不中斷，將各局處對外服務櫃台，統一集中於特定地區，其中永華市政中心洽公處設在二樓迴廊（設有經發局、工務局、都發局、交通局、民政局、社會局、教育局、勞工局、農業局、消保等12個櫃台）、民治市政中心洽公處設在行政大樓前平台（設有經發局、教育局、民政局、工務局、勞工局等7個櫃台），相關準備工作已整備完成，統一受理民眾申辦文件或諮詢。

秘書處進一步說明，雙市政中心17日起實施統一洽公，管制措施如下：1、防疫期間，洽公市民請統一至永華市政中心2樓迴廊、民治市政中心行政大樓前平台，聯合洽公服務區櫃台受理，並請全程佩戴口罩。2、防疫期間，市府於體溫站外設置「物流交換區」，外送物品或餐飲統一於該處領取，禁止進入市政大樓。

3、受邀開會者(請攜帶開會通知單)或其他特殊事由（請攜帶佐證證件）需進入市政大樓者，應在洽公區「實名」登記，進入者並請全程佩戴口罩。4、市府員工應憑識別證進出。

秘書處強調，目前持續加強並滾動調整市政大樓防疫措施，針對廁所、電梯、會議室、員工餐廳等公共空間也加強定時消毒。

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