北部唯一淨土！新竹市0確診　劉康彥籲市民「堅守崗位」

▲劉康彥指出，愈多的艱困挑戰，更是要遵從專業防疫，勤洗手、戴口罩、維持安全社交距離、減少群聚與外食。（圖／翻攝劉康彥臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情嚴峻，民進黨中央黨部發言人、新竹市議員劉康彥表示，面對最新一波攻城掠地的新冠肺炎，新竹市是北台灣截至目前唯一「零確診」的縣市，一切多虧市民的高度配合。他要請大家繼續堅持到底，成為台灣控制疫情的典範，更感謝新竹市轄內各大醫療院所，用專業減少恐慌，帶給社會莫大的安定。

劉康彥16日在臉書說，防疫視同作戰，而作戰就是各自「堅守崗位」，民間的防疫意識高，加上新竹市政府禦敵從嚴的防疫態度，不論是市民大眾、公司行號或公家機關，大家都積極「超前部署」配合抗疫做出犧牲。

劉康彥指出，像是內政部禁止全國進香遶境活動，以及宗教祭祀場所全面落實實聯制之際，新竹市已有宗教團體主動規劃禁止信徒入廟參香；另外，包括樹林頭夜市、假日花市、南寮貝殼市集、直銷中心二樓餐飲區等店家，也都是自主停業。

▼劉康彥呼籲，未來四周每個人都是防疫關鍵。（圖／劉康彥提供）



▼最新本土確診地圖。（圖／曾梓倩製）



劉康彥表示，而當雙北列入防疫警戒第三級時，新竹市政府也果斷採用「準三級」防疫標準，要求轄內娛樂場所共10類特定行業暫停營業；產能滿載、不容許絲毫防疫破口的新竹科學園區，面對身體狀況有異常的員工，許多科技大廠不論疫情起伏，也都持續採用異地或在家辦公的作法。

劉康彥透露，據他瞭解，從去年疫情爆發至今，光是市長林智堅或副市長主持的防疫會議就近200場；近來疫情升溫，還有數個小組會議同步進行，想方設法努力避免防疫漏洞。

劉康彥說，尤其因應「護國神山」半導體產業在竹科，林智堅15日在全國縣市首長與行政院長蘇貞昌的防疫視訊會議上，一席「守住新竹，就是守住台灣的半導體產業」的說法，更是道出市府謹慎打好這一戰的壓力與決心。

劉康彥指出，愈多的艱困挑戰，更是要遵從專業防疫，勤洗手、戴口罩、維持安全社交距離、減少群聚與外食；過去這1年多來，新竹人已習慣面對這些限制與不便，為了保護自己和他人還有我們的家，請大家繼續堅持到底，成為台灣控制疫情的典範，更感謝新竹市轄內各大醫療院所，用專業減少恐慌，帶給社會莫大的安定。