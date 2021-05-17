台南市議會今起休會至28日　府會同心抗疫保障市民健康

▲台南市議會經過政黨協商決議，將議程延至5月28日後再開議，市長黃偉哲表示全力配合議會之決議。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市議會正在召開定期會中，17日台南市長黃偉哲率全體市府首長進行備詢，因應國內疫情嚴峻，議長郭信良表示，新冠肺炎疫情變化非常快速，經過政黨協商決議，將今日起議程延至5月28日後再開議，市長黃偉哲表示全力配合議會之決議。



台南市長黃偉哲表示，市府與市議會是一體的，台南市府全力配合市議會決定，為了許多市府團隊同仁，以及市議員能夠全力防疫，全力配合議會暫時延會，延會至5月28日，在這段期間，南市府團隊也會做好充分準備，集中心力和所有的人力物力，來做好防疫，務必要保障市民朋友的健康和安全。





議長郭信良表示，市府一方面要應對議員總質詢，一方面要處理中央流行疫情指揮中心的防疫指示，經過政黨協商，認為防疫如同作戰，議會總質詢延至5月28日後再開議，期間視疫情狀況，隨時調整議程。



有關多位議員關心公祭是否繼續舉行，黃偉哲表示，像新北、台北很多縣市都暫停公祭，台南市也應該讓公祭暫停，家祭的部分讓家屬自己決定，公祭的部分要求所有的殯葬管理所，暫停公祭，所有機關行號、公職人物的公祭都不受理，台南市自即日到5月28日配合這個時程暫停公祭，如果5月28日後疫情轉嚴峻的話，將機動地調整延長；如果疫情紓緩，再行恢復。



因應市議員工作需接觸人群屬高傳染風險，議長郭信良請衛生局協助針對議會民意代表及工作人員等高風險族群儘速辦理篩檢，衛生局長許以霖表示，已經著手廣設篩檢站，會儘速安排篩檢作業，讓市民安心。

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