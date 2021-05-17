台北剩食新風潮！教您2招減少食物浪費　醜蔬果、剩食重生變美味

▲減少食物浪費是大眾需正視的議題，近年也有關於「惜食」理念的推廣，在台北更掀起了剩食新風潮。（圖／《台北畫刊》第640期提供）

消費中心／台北報導

為避免食材過剩，超商、大賣場或餐廳近來紛紛推廣「惜食」理念，呼籲消費大眾一起珍惜食物之外，有的更和民間社福團體合作，將還能吃的即期食品捐出去，讓有需要的人能夠溫飽，也減少浪費。要解決食物吃不完，最後當作廚餘被丟掉的下場，從日常飲食落實環境教育很重要，在台北就掀起了剩食新風潮，越來越多店家開始投入讓剩食和醜蔬果重生變成美味餐點，《台北畫刊》5月號也點出改善食物浪費的2大招。

根據聯合國環境署所發布的最新《糧食浪費指數報告》顯示，全球每年有近10億噸食物遭到浪費，其中有3分之1因為外觀受損不佳而被丟棄，也讓食物浪費成為現今極需正視的議題。

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讓惜食變成一種生活習慣，《台北畫刊》5月號分享改善食物浪費從日常做起，第一步是「分配共享」，斟酌各人用量和食量適量採購，無法長期存放的生鮮食材，可以先分享給親朋好友認購；第二步則是「加值重生」，透過再加工創造食物價值，舉例來說，吃不完的水果可透過乾燥或糖漬，再製成果乾或果醬，另外也可發揮料理創意，例如將豆腐包入高麗菜中捲起，再淋上番茄醬汁，挑戰把剩食變化出不同菜色，也可以從中找到樂趣。

為了延續續食精神，台北有越來越多店家如「大樹下健康餐飲」、「呷米蔬食」，紛紛投入為剩食和醜蔬果找到再利用的價值，「書屋花甲」更是把收到的捐贈食材，部分作為店內當週限定菜色，部分作為共餐服務，提供給「南機場樂活園地」長者，讓食的善意在鄰里間擴散，也用實際行動一起惜食。

▲▼剩食和醜蔬果不要急著丟掉，用創意再「加工」，也可以變成美味料理。（圖／《台北畫刊》第640期提供）

要把剩餘食材變成美味料理其實不難，書屋花甲店長方億傑特別傳授了兩道下午茶餐點，分別是美味的「續食鹹派」及英國經典的家常甜點「麵包布丁」。剩食手作料理過程簡單，零下廚經驗的人也好上手，可說是新手不敗食譜，也很適合親子一起動手做，輕鬆銷掉餐桌「庫存」，詳細食譜請看 ►《台北畫刊》5月號看更多台北剩食新風潮

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