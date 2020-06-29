逾90間綠色飯店、餐廳送優惠！7/1起至年底最多領「1250元價值綠點」

▲環保署「飯店惜食風，環保躍上桌」記者會，邀請巴鈺擔任宣導大使。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

環保署今（29日）宣布推出一系列環保集點優惠，第一波活動7月1日起開跑，至9月底止，只要前往圓山大飯店等綠色餐廳消費，就可獲5000點綠點（相當於現金50元），最高可領到150元現金綠點，接著10月至12月推第2波，若民眾選擇搭配政府發放的振興券使用，最高則可領到1250元。

環保署署長張子敬說，全球有三分之一食物被浪費，三分之一中有一半是從廚房餐廳到消費過程產生，推動活動目的，希望大家節省、珍惜食物，讓地球上貧窮餓肚子人少，也減少溫室氣體排放。張子敬提到，以往著重怎樣將廚餘妥善處理，但更重要的是減少源頭浪費，點適量餐點外，食材盡量做到不要去頭去尾，能用的就用，若能用在地和當季食材更好，同時滿足產業。

請繼續往下閱讀...

▲張子敬（左）說，減少源頭浪費最重要，餐點盡可能點適量外，食材也要做到全部使用。（圖／環保署提供）



環保署說明，從107年推動惜食環境教育以來，自今已有圓山大飯店、西湖渡假村、雲品溫泉酒店、福容大飯店（桃園、花蓮）、板橋凱撒大飯店、雅霖大飯店、澎湖福朋喜來登酒店、台北有園飯店等9家飯店及逾80家餐飲，近90間相關業者響應。圓山大飯店表示，許多人對他們的印象不外乎傳統、古典、中國風、餐點美味，時常成為接待國家元首和政要人士的場所，更是長輩選擇兒女結婚地點的首選，但其實耕耘「吃在地」「可打包」「愛地球」等觀念已經非常久。

▲環保集點會員到綠色餐廳消費，最高可獲1250元價值的綠點。（圖／環保署提供）



綠色餐廳集點優惠活動說明如下：

一、環保集點會員於109年7至9月到綠色餐廳消費，出示環保集點app來店禮優惠券，次月可獲得5000綠點，每人限領3次（價值150元）。

二、109年10至12月到綠色餐廳消費達100元，上網登錄發票或收據，次月回饋消費金額20%的綠點，每人限領6萬綠點（價值600元）。

三、109年10至12月到綠色餐廳使用環保集點app價值5000綠點以上電子優惠券，除可折抵當次消費金額（50 元以上）外，再回饋2000綠點，每人限領5萬綠點（價值500元）。

以上合計環保集點會員到綠色餐廳消費，最高可獲1250元價值的綠點。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來