今晚想來點惜食料理？KIRIN Bar BEER車庫精神攜手明日餐桌　吃不完的烤肉變身餐廳級美味

▲中秋節剛過，跟親朋好友歡聚之後，卻剩下滿桌子食材，一起發揮創意、翻玩剩食，讓剩餘食材發揮最大價值。（翻攝自KIRIN Bar BEER車庫精神官網，下同）

消費中心／綜合報導

中秋節剛過，採買食材的人潮擠爆賣場、萬家烤肉萬家香的場景還在眼前，每年都要經歷一次、年年都依舊感到新鮮，但烤肉趴結束之後，總會剩下滿桌食材，看著看著都頭痛，卻又捨不得浪費。畢竟購買食材時，為了讓自己跟親友們吃得安心，可都是挑數一數二新鮮、高檔的，整條白吐司還剩一大半、一盤盤肉片、香菇、蔬菜、棉花糖、整箱啤酒無處放⋯⋯，明明中秋節已經過完，一樣的東西卻還要連吃一個禮拜！！！最後可能還會淪落到被送進廚餘桶的下場，除了傷荷包也傷心，其實你可以有更好的解決方案。逢年過節滿冰箱「剩食」，只要運用創意「Do Re Mi So」，彷彿魔法一般、打造食材的更多可能性，就能讓剩食發揮二次價值！

▲KIRIN Bar BEER車庫精神創意無限，攜手「明日餐桌」拋磚引玉，杜絕食物浪費。

「剩食」與「續食」已是全球關注的議題，許多團體正在致力於推廣惜食文化，台灣有一群具有「車庫精神」的青年，擅長以創意思維探討社會議題，並付諸行動、回饋土地，而台灣麒麟近年也透過「Bar BEER車庫精神」活動支持這群對土地的文化抱有熱忱的人們，今年度更與「明日餐桌」攜手、實地走訪，將你家裡的剩食變成餐桌上的美味佳餚，將剩餘食材有效利用、進而杜絕食物的浪費，也拋磚引玉，期望越來越多人能一起將剩食發揮最大價值，邁向「零浪費」的理想。

別以為「惜食菜單」看起來真的就像「吃剩的」，透過明日餐桌團隊的努力與創意，利用「零浪費」的精神翻玩剩食，不同的食材也能各自化身成為開胃菜、主菜、下酒菜、湯品和甜點，多買的生菜、水果跟烤肉時太忙懶得剝的蝦，搭配KIRIN Bar BEER搖身一變成為充滿啤酒香氣的鮮蝦冷盤及清爽開胃木碗沙拉；醃太多的雞翅跟烤不完的肉片、用不完的蔥，再次端上桌成為香氣逼人的烤雞翅和啤酒燉菜；吃不下的米血、年糕、甜不辣，做成韓式辣炒年糕或清淡的關東煮都超適合；一大包棉花糖怎麼烤都烤不完、吐司邊剩一堆如果就這樣放棄它良心真的會痛，來點巧克力、調味好的蛋液，巧克力棒烤棉花糖跟吐司邊烤布蕾就可以重新上桌，一起跟KIRIN Bar BEER來場惜食下午茶Bar！

▲藍帶主廚Fred惜食料理創作「川味啤酒麻辣串鍋」令人食指大動。（圖／翻攝自facebook「廚佛瑞德 Fred」）



如此極具意義的KIRIN Bar BEER車庫精神活動，身為藍帶主廚的網紅Fred也一起響應囉！他將中秋烤肉剩食變成美味的「川味啤酒麻辣串鍋」，完美發揮出此次活動的精神。還在苦惱家中剩下的食物怎麼處理嗎？今晚，想來點惜食料理嗎？創意有限不用擔心，現在上車庫精神官網看看中秋剩食料理還能有哪些變化！一同來用KIRIN Bar BEER佐以獨特創意、為餐桌施點魔法！

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