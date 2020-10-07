　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

今晚想來點惜食料理？KIRIN Bar BEER車庫精神攜手明日餐桌　吃不完的烤肉變身餐廳級美味

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼kiRIN,Bar BEER,車庫精神,明日餐桌,烤肉,中秋節,剩食,續食,惜食料理,Fred廚佛。（圖／翻攝自官網）

▲中秋節剛過，跟親朋好友歡聚之後，卻剩下滿桌子食材，一起發揮創意、翻玩剩食，讓剩餘食材發揮最大價值。（翻攝自KIRIN Bar BEER車庫精神官網，下同）

消費中心／綜合報導

中秋節剛過，採買食材的人潮擠爆賣場、萬家烤肉萬家香的場景還在眼前，每年都要經歷一次、年年都依舊感到新鮮，但烤肉趴結束之後，總會剩下滿桌食材，看著看著都頭痛，卻又捨不得浪費。畢竟購買食材時，為了讓自己跟親友們吃得安心，可都是挑數一數二新鮮、高檔的，整條白吐司還剩一大半、一盤盤肉片、香菇、蔬菜、棉花糖、整箱啤酒無處放⋯⋯，明明中秋節已經過完，一樣的東西卻還要連吃一個禮拜！！！最後可能還會淪落到被送進廚餘桶的下場，除了傷荷包也傷心，其實你可以有更好的解決方案。逢年過節滿冰箱「剩食」，只要運用創意「Do Re Mi So」，彷彿魔法一般、打造食材的更多可能性，就能讓剩食發揮二次價值！

▲▼kiRIN,Bar BEER,車庫精神,明日餐桌,烤肉,中秋節,剩食,續食,惜食料理,Fred廚佛。（圖／翻攝自官網）

▲▼KIRIN,Bar BEER,車庫精神,明日餐桌,烤肉,中秋節,剩食,續食,惜食料理,Fred廚佛。（圖／翻攝自官網）

▲▼KIRIN,Bar BEER,車庫精神,明日餐桌,烤肉,中秋節,剩食,續食,惜食料理,Fred廚佛。（圖／翻攝自官網）

▲KIRIN Bar BEER車庫精神創意無限，攜手「明日餐桌」拋磚引玉，杜絕食物浪費。

「剩食」與「續食」已是全球關注的議題，許多團體正在致力於推廣惜食文化，台灣有一群具有「車庫精神」的青年，擅長以創意思維探討社會議題，並付諸行動、回饋土地，而台灣麒麟近年也透過「Bar BEER車庫精神」活動支持這群對土地的文化抱有熱忱的人們，今年度更與「明日餐桌」攜手、實地走訪，將你家裡的剩食變成餐桌上的美味佳餚，將剩餘食材有效利用、進而杜絕食物的浪費，也拋磚引玉，期望越來越多人能一起將剩食發揮最大價值，邁向「零浪費」的理想。

▲▼kiRIN,Bar BEER,車庫精神,明日餐桌,烤肉,中秋節,剩食,續食,惜食料理,Fred廚佛。（圖／翻攝自官網）

▲▼kiRIN,Bar BEER,車庫精神,明日餐桌,烤肉,中秋節,剩食,續食,惜食料理,Fred廚佛。（圖／翻攝自官網）

▲▼kiRIN,Bar BEER,車庫精神,明日餐桌,烤肉,中秋節,剩食,續食,惜食料理,Fred廚佛。（圖／翻攝自官網）

▲▼kiRIN,Bar BEER,車庫精神,明日餐桌,烤肉,中秋節,剩食,續食,惜食料理,Fred廚佛。（圖／翻攝自官網）

別以為「惜食菜單」看起來真的就像「吃剩的」，透過明日餐桌團隊的努力與創意，利用「零浪費」的精神翻玩剩食，不同的食材也能各自化身成為開胃菜、主菜、下酒菜、湯品和甜點，多買的生菜、水果跟烤肉時太忙懶得剝的蝦，搭配KIRIN Bar BEER搖身一變成為充滿啤酒香氣的鮮蝦冷盤及清爽開胃木碗沙拉；醃太多的雞翅跟烤不完的肉片、用不完的蔥，再次端上桌成為香氣逼人的烤雞翅和啤酒燉菜；吃不下的米血、年糕、甜不辣，做成韓式辣炒年糕或清淡的關東煮都超適合；一大包棉花糖怎麼烤都烤不完、吐司邊剩一堆如果就這樣放棄它良心真的會痛，來點巧克力、調味好的蛋液，巧克力棒烤棉花糖跟吐司邊烤布蕾就可以重新上桌，一起跟KIRIN Bar BEER來場惜食下午茶Bar！

▲藍帶主廚Fred惜食料理創作「川味啤酒麻辣串鍋」令人食指大動。（圖／翻攝自facebook「廚佛瑞德 Fred」）

如此極具意義的KIRIN Bar BEER車庫精神活動，身為藍帶主廚的網紅Fred也一起響應囉！他將中秋烤肉剩食變成美味的「川味啤酒麻辣串鍋」，完美發揮出此次活動的精神。還在苦惱家中剩下的食物怎麼處理嗎？今晚，想來點惜食料理嗎？創意有限不用擔心，現在上車庫精神官網看看中秋剩食料理還能有哪些變化！一同來用KIRIN Bar BEER佐以獨特創意、為餐桌施點魔法！

►剩食料理特輯

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
安卓16種App驚傳「藏惡意軟體」　會偷扣錢、盜取個資
獨／機車又上國道！連過2交流道「被叭不理」超扯影片曝光
海邊漂「怪香黑石」！送檢報告出爐　他現賺600萬
快訊／新增2例境外移入　愛爾蘭、印度染疫
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全台首創迴轉小吃Bar！　現身華山飄台灣味、好玩亮點一次看

全聯限時2天「滿千元送千點」　家家購物節快閃「最低23折起」

今晚想來點惜食料理？KIRIN Bar BEER車庫精神攜手明日餐桌　吃不完的烤肉變身餐廳級美味

中衛口罩限時3天加開特賣　MIT再推5款經典色一次滿足

雙十連假限定四天！超商特大美式、拿鐵、黑糖珍珠撞奶第二杯半價

雙十整點必搶！Switch快閃下殺1010元　iPhone 11只要10100元

爸媽雙十必逛台北婦幼展！白因子防疫好物祭超狂折扣　買5千送直逼萬元贈品

全家X燒丼史上超強聯名又來啦！限量糖燻豚野郎125「大面積肉感露出」向肉食怪宣戰

麥當勞哆啦A夢抱枕首波開賣！限量8萬個　直擊北中南粉絲人人買2個

理髮店驚見紅髮平頭　網友笑翻「櫻木花道是你？」

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

海裕芬憶見小鬼最後一面「怕眼淚滴到他」　「想要我當他的媽媽...」淚喊：快點來投胎！

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

全聯限時2天「滿千元送千點」　家家購物節快閃「最低23折起」

今晚想來點惜食料理？KIRIN Bar BEER車庫精神攜手明日餐桌　吃不完的烤肉變身餐廳級美味

中衛口罩限時3天加開特賣　MIT再推5款經典色一次滿足

雙十連假限定四天！超商特大美式、拿鐵、黑糖珍珠撞奶第二杯半價

雙十整點必搶！Switch快閃下殺1010元　iPhone 11只要10100元

爸媽雙十必逛台北婦幼展！白因子防疫好物祭超狂折扣　買5千送直逼萬元贈品

全家X燒丼史上超強聯名又來啦！限量糖燻豚野郎125「大面積肉感露出」向肉食怪宣戰

麥當勞哆啦A夢抱枕首波開賣！限量8萬個　直擊北中南粉絲人人買2個

理髮店驚見紅髮平頭　網友笑翻「櫻木花道是你？」

新光三越周慶TOP 10熱銷商品大公開　萬用鍋4天賣破千台

日騎10公里上學！　男星寄宿生活剃光頭...被教官誤當是黑道　

元大期力拼多元金融服務　勇奪國家品牌玉山6大獎肯定

8000元保齡球被剖肚無異常　海關：進口人可以請求賠償

瓦斯桶汪小碎步咬碗到沙發！眼神死吃飯配電視　網笑：好像我爸

1人也能搭！高雄駁二「哈瑪星迷你小火車」　有新幹線、蒸汽火車頭

雙北實名制口罩竟缺「熔噴不織布」 　衛生局：已請衛福部調查廠商

台南安平「拜碼頭」　市府祈願眾神庇佑國慶焰火一切平安

巴特勒稱熱火信心不減得更完美　「不管誰來守我都得表現更好」

「車床天地」旅行全台正夯　臉書粉絲團超過14萬人

看不出46歲！賈靜雯「5個美麗秘訣」，活成少女姿態

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

消費熱門新聞

麥當勞哆啦A夢抱枕首波開賣

「麥當勞X哆啦A夢」推療癒抱枕！

全聯PX Pay可繳卡費、帳單

「植物奶拿鐵」超商也喝得到了！

理髮店驚見紅髮平頭　櫻木花道是你？

中衛口罩限時加開　10/10再抽國慶口罩

雙十整點必搶　Switch快閃下殺1010元

週年慶開跑！玩家瞄準「PS5最佳組合」日本製機種

熱銷洗衣膠囊一顆搞定百種污漬

全家X燒丼史上超強聯名又來啦！

新光三越周慶TOP 10熱銷商品公開

限時3天　中衛口罩加開特賣

家樂福「日本周」限時2周開跑了！

大同3C嶄新面貌登場　質感舒適環境受喜愛

更多熱門

相關新聞

男友媽拿蝦逼她吃　過敏被酸「身體差」

男友媽拿蝦逼她吃　過敏被酸「身體差」

一名女網友日前去男友家烤肉時，因為對海鮮過敏，所以當男友媽拿蝦子給她吃時，便婉拒對方；豈料男友媽不死心，竟以「這很新鮮」為由逼原PO一定要吃蝦，連男友都在旁邊加油添醋。原PO不得已吃下肚後，過沒多久全身就開始癢了，而男友媽得知後，還酸她「身體很差」，讓她相當傻眼，好心情全被破壞了。

中秋疏運措施有效　雙十節續用

中秋疏運措施有效　雙十節續用

到家裡烤肉！男友「超雷舉動」爸媽秒臉僵

到家裡烤肉！男友「超雷舉動」爸媽秒臉僵

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

點飲料搶著付錢　外送員乾等20秒傻了

點飲料搶著付錢　外送員乾等20秒傻了

關鍵字：

KIRINBar BEER車庫精神明日餐桌烤肉中秋節剩食續食惜食料理Fred廚佛

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

鄭人碩前妻爆氣飆罵小薰！　離婚1個月無縫接軌

紅隊突備大禮…吳宗憲一打開「是黃隊制服」

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

看上美艷外甥女　陸富商遭分屍108塊

峮峮KTV續攤「雙眼哭腫」！貼圖藏小鬼愛的暗號

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」霸氣護愛！

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

KID爆「坤達把黃鴻升刺在背上」

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面