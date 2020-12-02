惜食國際村！2020耶誕惜食分享節　新北農業局邀您遍嚐美食

▲2020耶誕惜食分享節，吉祥物「格格」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局為推動「惜食」理念，將於12月5、6日下午2點至6點，在板橋站前廣場舉辦「2020耶誕惜食分享節」，今年以「惜食國際村」為活動主題，除了邀請民眾自帶蔬果一同製作美味濃湯及參與惜食短講外，還可以體驗製作美味義式濃湯與比薩，以及12種各國風味的惜食餐點。

農業局表示，今年除了邀請「粩泰泰−泰式料理」、「魚缸咖啡」、「哈芒狗」、「食旅光廚房」、「牧牧沙拉」等特色惜食分享餐廳，也邀請「好食好食」、「八里新住民關懷協會」、「客家文藝交流協會」、「新北市烏來泰雅農產合作社」及推動地方共生的「雙溪一十四」與首度加入惜食推廣店家行列的「愛加倍餐廳」一同共襄盛舉。

▲今年以「惜食國際村」為活動主題。

另外，為慶祝國際糧食組織與世界糧食日75與40周年，前75名參加濃湯與比薩（共煮活動）與前40名自帶食材（共享活動）民眾，都有機會獲得精美禮品。今年搭配「惜食國際村」活動主題，現場安排越南扇子舞等異國表演，並於12月6日下午1點現場報名異國料理DIY體驗，還可以參與異國料理票選，即有機會獲得限量的泰國錫水杯、越南咖啡壺及日式餐盒。

農業局長李玟表示，格外品就是「正常規格」以外的農產品，因賣相不好，處理較費工，較不被市場接受，常在產銷過程的第一關被剔除，但其實它們的品質及營養與其他蔬果一樣，為推動「惜食」理念，新北市已第6度舉辦「耶誕惜食分享節」，希望大家以實際行動至現場支持惜食分享餐廳。對惜食議題有興趣的朋友歡迎追蹤「新北市農業局−稼日蒔光」或「惜食分享餐廳」FB粉絲專頁。

▲日式餐盒。

▲泰國錫水杯。

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