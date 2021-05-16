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金門人外出也強制戴口罩！縣府「3政策」防疫升級：未戴罰3000元

▲▼金門祭出3點防疫政策。（圖／翻攝自Facebook／躍動金門-楊鎮浯 ）

▲金門祭出3點防疫政策。（圖／翻攝自Facebook／躍動金門-楊鎮浯 ）

記者閔文昱、吳奕靖／金門報導

國內疫情連環爆！台灣16日本土病例單日爆增206例，雙北確定升為「第三級警戒」，其他縣市陸續升級至「準三級防疫」因應。而金門縣也祭出相關對策，將強制民眾外出全程戴口罩、金台航線減班等，防止疫情滲透。

金門縣長楊鎮浯表示，5/18起金門外出強制全程戴口罩，而16、17日2天是宣導期，未戴口罩，且經勸導不聽者，將依傳染病防治法處三千元罰緩。

楊鎮浯也要求，減少各航空站飛往金門的班次，只保留鄉親往返必要航班，管制入金人流。

另外，金門旅台學子返鄉或近日赴台，返金後請做好14天自我健康監測，盡量待在家，避免外出至公共場所。

金門縣政府呼籲，如出現COVID-19的相關症狀，如：發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、倦怠、肌肉痠痛、頭痛、腹瀉、嗅覺或味覺異常、呼吸急促等。請依指示就醫或前往篩檢，並禁止搭乘大眾運輸工具。也務必配合戴口罩、勤洗手、保持社交距離、減少群聚，共同守護金門的安全。

目前金門及所屬各機關單位自15日起至本月28日前，所有公務赴台出差，未經專案奉准一律暫停，聯繫近期中央來金洽公均延後辦理，同仁私人行程赴台返金者，自主健康管理14日。

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