台東4家娛樂場所未配合防疫規定　縣府開罰並勒令停業

▲台東縣政府會同警方再度針對縣內休閒娛樂場所兵分多路進行稽查。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

繼日前針對高感染風險場所電子遊戲場、網咖及視聽歌唱業進行防疫宣導後，15日晚間台東縣政府再度針對縣內休閒娛樂場所兵分多路進行稽查，發現仍有少數業者未配合防疫措施持續營業，縣府除下令業者即刻停業外，更祭出4張罰單，依傳染病防治法處以新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。



台東縣政府表示，近日本土疫情飆升，5月14日再增180例本土COVID-19確定病例，縣長饒慶鈴15日緊急召開跨局處會議，為防堵疫情宣布自即日起實施全面戒備，防疫進入準三級，縣內休閒娛樂場所即刻起至6月8日止暫停營業，違反者將依相關法令處罰。為防阻疫情傳播，縣府決心嚴查處辦，絕不寬貸違法業者，仍請業者與消費者落實防疫工作以維護防疫安全及民眾健康。

▲稽查發現仍有少數業者未配合防疫措施持續營業，縣府祭出罰單並勒停業。



台東縣政府再次呼籲呼籲業者切勿心存僥倖，進行違法行為，目前為防疫嚴峻時期，為避免群聚傳染的可能性，仍請業者、商店及民眾與縣府共同努力，配合及遵循防疫措施，務必遵守防疫措施，並將口罩戴緊、勤洗手，避免不必要的外出活動，以有效阻斷傳播鏈，共同嚴守社區防線。

休閒娛樂場所類別如下:

歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容指壓按摩場所）、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲、資訊休閒場所、休閒麻將館、類陪侍小吃部及其他類似場所。

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