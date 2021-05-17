壽險業升級防疫強度　雙北市採最低營運人力！

▲壽險業者強化防疫措施，新竹以北、宜蘭地區同仁非必要無須進入辦公室、保戶服務改由線上、雙北地區採最小人力維持營運不中斷。（示意圖／取自免費圖庫）

記者陳依旻／台北報導

台灣雙北地區進入第3級新冠肺炎疫情警戒，且確診人數不斷攀升，壽險業者已提高防疫措施，包含新竹以北、宜蘭地區及中央流行疫情指揮中心公告屬於第3級疫情警戒地區通訊處，停止早會活動，即日起至6月8日，同仁非必要無需進入辦公室。

全球人壽表示，位於新竹以北及宜蘭之外勤同仁盡量不需要進職場，以線上(電話、網路等)服務及處理保戶需求；在高風險地區之雙北市的營業服務據點，一律採取最低營運人力，以降低人員染疫風險，維持營運不中斷；總公司內勤同仁執行分流上班（上午7時30分到10時30分），避免人流過度集中。並請居住於熱區同仁，自5月17日起居家辦公2週，同日啟動異地辦公與居家辦公計劃；凡進辦公室同仁需全程戴口罩，會議室等公共空間每天加強消毒，盡量採視訊或電話會議，保持社交距離，若必須實體會議，也不超過5人。公司所有社團活動取消，總、分公司健身房暫時關閉、總公司團膳一律改外帶便當；公司內外勤同仁皆設有防疫窗口，落實防疫通報與自主健康管理機制，確保同仁安全健康無虞。

富邦人壽也提高防疫強度，發布防疫強化措施，以確保同仁健康安全、營運不中斷，其中，新竹以北、宜蘭地區及CDC公告屬於第三級疫情警戒地區通訊處，停止早會活動，即日起至6月8日，同仁非必要無需進入辦公室；對客戶之服務，改以線上服務為主；其他地區內外勤同仁，進入辦公環境前將量測體溫控管，辦公期間全程佩戴口罩，且會議以電話或視訊為主，雙北地區之內外勤辦公與營業環境，每週進行全面性消毒作業；公司關鍵部門（如財務精算、投資等）已完成異地備援辦公搬遷作業，以確保公司營運持續不受影響；針對居家辦公相關因應方案皆已完成就緒，且已有部分人員開始進行居家辦公，將視疫情發展評估是否全面啟動。

居住台北市萬華地區之內勤員工，富邦人壽表示，未來兩週啟動居家辦公，避免疫情風險擴散；全台通訊處5月初已落實人員管控、適當分流，且禁止工作環境群聚，且已明令禁止相互交流活動(如聯合早會)，同仁如外帶餐點回單位用餐，用餐期間應採梅花座且保持適當社交距離，或於個人座位隔板內飲食；防疫期間儘量避免接觸客戶，各項服務改以電話或網路平台進行，各項受理及行政作業採雲端數位工具辦理，減少人員接觸；如有必要與客戶見面，應做好個人防疫措施，並全程佩戴口罩。

台灣人壽旗下子公司中信產險保戶理賠服務亦維持正常不中斷，保戶可透過0800-075-777客服專線，或進入中信產險官網，使用理賠線上備案系統，均可進行理賠備案申請。

南山人壽於5月17日啟動居家辦公並視情況分批增加居家辦公人數，同時預定採分流彈性上班，同仁於職場內應全程配戴口罩，會議採視訊會議方式進行等，禁止外部訪客進入公司大樓辦公區域；南山人壽強調，會加強公司大樓的消毒作業，並持續因應政府疫情公布等級，啟動更嚴格的防疫措施，確保營運及服務不中斷。

台灣人壽、全球人壽針對已確認罹患新冠肺炎（COVID-19）住院治療，或各種強制隔離之要保人或被保險人，因疫情而被實施無薪假或非自願性失業者及醫護人員，提供「快速理賠」、「續期保費緩繳3個月」、「申請補發保單免收手續費」與「保單借款利息緩繳或降息0.5%，期間6個月」等4大關懷服務措施，若有緊急事項需要聯繫，可撥打24小時免費客服專線(0800-000-662)，或是與全省各通訊處業務人員聯繫，因疫情升溫，建議辦理保單借款及契約變更等保全服務，請多加利用官網保戶專區線上辦理，減少面對面接觸機會。