國中教育會考第一天考完　「4生確診」161人匡列月底補考

▲國中教育會考15日登場，新冠肺炎疫情嚴重，考生全面戴口罩應考。（圖／記者林敬旻攝）



記者董美琪／綜合報導

國中教育會考16日為第二天考試，截至15日晚間11時30分統計，教育部表示有170名考生受疫情因素影響考試，其中161人將改月底補考，4名考生確診。

因應疫情發展，110年國中教育會考試務採「防疫從嚴、認定從寬」的原則。教育部規定，考生若被指揮中心匡列，須居家隔離、居家檢疫及自主健康管理，不能赴考場的學生，將併同大陸考場，於29、30日參加補考。補考學生達到入學標準，會以「外加名額」，不會損害其他考生權益。

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▲國中會考登場。（圖／記者高堂堯攝）



至於已經參加第一天考試後才被匡列的考生，教育部國民及學前教育署長彭富源稍早表示，將視考生隔離結束，依個案研處。

教育部深夜與各縣市一一人工比對，截至110年5月15日23:00匡列人數計有：

自主健康管理5人

檢測未有結果者21人（新增2人列入補考）

居家隔離136人（新增34人列入補考）

居家檢疫4人（列入補考）

確診者4人（均未參加5月15日之考試）

以上總計170人，目前統計有161人將參加補考，補考採外加名額方式，不影響考生權益。目前這些考生皆已通知。

▲國中會考第一天登場，師大附中考場校門口狀況。（圖／記者林育綾攝）