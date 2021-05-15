雲林準三級防疫　民政處：宗教禮拜禁止室內5人以上

▲民眾針對雲林縣府今日發佈之新制定防疫規範，未明訂宗教儀式部份，投訴縣長信箱反應。（圖／投訴者提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應國內嚴重特殊傳染性肺炎疫情有升溫趨勢，雲林縣政府今（15）日召開緊急防疫應變會議後宣布進入「準三級」應變，發布12項防制和禁令措施。有民眾指出，「縣內宗教祭祀場所全面停止進香遶境，宮廟教會落實實聯制與社交距離」並未明定禮拜儀式「發聖體」是否遭禁。

因應國內嚴重特殊傳染性肺炎疫情有升溫趨勢，雲林縣長張麗善親自發布12項準三級防疫措施，除10大娛樂行業關閉、24個夜市及古坑綠隧市集停止營業外，並呼籲縣民盡量減少不必要的移動及聚會，關於宗教規範則是「縣內宗教祭祀場所全面停止進香遶境，宮廟教會落實實聯制與社交距離」。

雲林一位沈姓民眾投訴指出，家屬為虔誠基督教徒，每週前往教堂禮拜，教堂約有50人左右，雖然大家會戴口罩，但是禮拜活動中有一項必定會做的事就是發聖體，所有活動參與者都會從牧師或是神父手中接獲聖體(米餅)然後放入口中。針對類似必須暫脫口罩的儀式是否恐成防疫破口疑慮。

沈姓民眾表示，無論任何宗教儀式都將被受到尊重，而針對「發、接聖體」禮拜儀式，需在儀式中脫下口罩、近距離接觸或進食等，無法遵守防疫規範，應被受到禁止。

對此，雲林縣政府民政處回應表示，雲林縣自即日起至5月28日提升至準三級防疫準備，全面禁止宗教祭祀場所進香遶境，包括團體禮拜，室內集會超過五人以上即禁止，以避免群聚。請民眾配合縣府的防疫措施。

▲雲林縣政府今日召開緊急防疫應變會議後宣布進入「準三級」應變，發布12項防制和禁令措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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