快訊／獅團女兒確診！高雄衛生局匡列247人　採檢結果全數出爐

▲高雄出現首例確診個案，陳其邁神色凝重。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄首例確診病例案1289為新北市蘆洲人，曾在母親節回蘆洲老家與父母親過母親節，與家人相處24小時後，回到高雄自行採檢確診。高雄市衛生局依個案活動及居住地前後共匡列247人，15日晚間採檢結果全數出爐，皆為陰性。

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▲案1289足跡史。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

高雄市衛生局表示，案1289為30多歲女性，5月8日回新北市蘆洲老家與父母過母親節，與家人相處24小時後，5月9日搭乘普悠瑪127車次回到高雄，並轉搭捷運回小港，再走路返家，回家後看到新聞有所警覺，自行到醫院採檢並確診，為無症狀患者。

因應案1289為蘆洲群聚感染案，高雄市衛生局針對其活動地匡列173人列為居家隔離，74人列自主管理，共計有247人被匡列。包括公司38人、健身房1310人、全聯福利中心小港康莊店1人、司機1人，而因案1289至醫院採檢時，將口罩脫下，因此再匡列在場醫護3人也須隔離。

▲▼案1289曾到全連小港康莊店購物，店內緊急大消毒。（圖／記者吳世龍翻攝）

另，個案居住地大樓只有1部電梯，因此衛生局為慎重起見，也將整棟大樓住戶都匡列。共計匡列74人列為自主管理對象。

衛生局表示，247名接觸者均接受鼻咽採檢，檢驗結果均為陰性，足跡所到5處場所已於13日完成清潔消毒。

▲高雄捷運加強清消。（圖／高雄捷運提供）

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