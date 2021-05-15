海運為何沒變破口！他好奇：也很少抱怨14天隔離　內行人掀關鍵

▲海運執勤期超長，他好奇「為何沒變破口，又沒人抱怨14天長」，知情人點出關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣連日傳出新增確診，15日更一天暴增180例，許多人點名機師在自主管理期間「違規聚餐」、「到酒吧狂歡」是最大破口。一名網友在批踢踢提問，一樣都是邊境工作者，台灣海運好像都沒有聽過，有船長或船員成為防疫破口，也很少聽見抱怨14天隔離太久，好奇為何會有差異，貼文一出立刻引發熱議。

原PO在批踢踢表示，自從台灣有新冠疫情傳入後，一樣都是邊境工作者，為何船長、船員好像都沒有傳出疫情或成為防疫漏洞，而且海運的執勤時間更長、放風時間更短，也幾乎沒有聽過有人抱怨14天隔離太久，讓他好奇兩者之間究竟有什麼差別。

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貼文一出立刻引發熱議，有人說，「船上就是隔離了」、「出海就是幾個月起跳，想感染都難」、「不是旅遊的船，安全到不行吧」、「海運一趟好幾個月，隔離幾天而已，有什麼差」、「在船上都幾個月沒回家的，不像機師2週回家一次，還要嘴飛安」。

也有許多知情人士表示，「因為海運回來可以休很久才下一趟」、「海運下船一定14天，上船前要做核酸才能上，所以海運相對安全多了，而且現在靠碼頭沒什麼人會上船」、「船員到其他國家根本不能下地，怎麼可能中鏢」、「你知道海運一次都休多久嗎？人家航海一次都算上班幾個月」。

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