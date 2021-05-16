健身房全關損失上千萬！　館長心痛：難道錯誤決策沒人要負責

記者張靖榕／綜合報導

台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發，雙北市於15日正式進入三級警戒，衝擊多項行業與人民生計。館長陳之漢當天開直播，表示因這次防疫升級，目前健身方都已暫時休館，只剩電商繼續營運；他說這波上千萬的損失實在「欲哭無淚」，雖然也不想再抱怨，但也質疑難道政府錯誤決策影響到人民生計，難道不用被檢討嗎？

▲館長表示最近這三天心情很差。（圖／翻攝自館長「YouTube」）

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衛福部長陳時中15日宣布，台北、新北進入三級警戒，防疫升級持續至本月28日，再看屆時情況決定防疫走向。館長當晚在YouTube頻道開直播，表示旗下健身房現在已經全數關閉配合政府防疫，但「真的是很氣啦，不然你能怎麼辦，我們還是要配合嘛！」他甚至感嘆自己「生不逢時」，未來怎麼樣也不清楚，但是「政府從境內到破口，到華航，到飯店，然後延伸到這麼大嚴重的風暴」，難道人民的損失就是應該的嗎？

館長表示「嚴重懷疑」政府現在很清楚實際有多少例，一天該公布多少例，而現在也還是要遵守指示，戴口罩、勤洗手等防疫工作實際做好，人群聚集的地方不要去，希望大家守規矩，「我相信我們應該是守得住啦，應該是沒問題，兩周之後就知道輸贏了。」

對於學校單位是否關閉，館長也表示他認為國中、高中、國小的防疫危機可能更危險，因為他的健身房一天頂多2、300人進入，現在因配合防疫關閉了，「難道國中、高中、國小會比我們更安全嗎？」

「我在這邊再講，我不是要吐政府的槽，政府很辛苦我知道，也守了這麼久我知道」，館長說但他覺得造成今天這種局面，網路上許多支持民進黨政府的人多說現在這個時間點不是究責的時候，「但我真的平心而論，那什麼時候才是討論的時候，開始死人了才要討論，還是更嚴重了才要討論」，「難道錯誤決策都沒人要負責」？館長說自己並非要獵巫究責，只是身為「死老百姓」當然要配合防疫，但多少都會有小抱怨。