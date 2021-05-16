　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

健身房全關損失上千萬！　館長心痛：難道錯誤決策沒人要負責

記者張靖榕／綜合報導

台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發，雙北市於15日正式進入三級警戒，衝擊多項行業與人民生計。館長陳之漢當天開直播，表示因這次防疫升級，目前健身方都已暫時休館，只剩電商繼續營運；他說這波上千萬的損失實在「欲哭無淚」，雖然也不想再抱怨，但也質疑難道政府錯誤決策影響到人民生計，難道不用被檢討嗎？

▲▼關店損失上千萬元　館長：難道錯誤決策沒人要負責。（圖／翻攝自館長「YouTube」）

▲館長表示最近這三天心情很差。（圖／翻攝自館長「YouTube」）

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部長陳時中15日宣布，台北、新北進入三級警戒，防疫升級持續至本月28日，再看屆時情況決定防疫走向。館長當晚在YouTube頻道開直播，表示旗下健身房現在已經全數關閉配合政府防疫，但「真的是很氣啦，不然你能怎麼辦，我們還是要配合嘛！」他甚至感嘆自己「生不逢時」，未來怎麼樣也不清楚，但是「政府從境內到破口，到華航，到飯店，然後延伸到這麼大嚴重的風暴」，難道人民的損失就是應該的嗎？

館長表示「嚴重懷疑」政府現在很清楚實際有多少例，一天該公布多少例，而現在也還是要遵守指示，戴口罩、勤洗手等防疫工作實際做好，人群聚集的地方不要去，希望大家守規矩，「我相信我們應該是守得住啦，應該是沒問題，兩周之後就知道輸贏了。」

對於學校單位是否關閉，館長也表示他認為國中、高中、國小的防疫危機可能更危險，因為他的健身房一天頂多2、300人進入，現在因配合防疫關閉了，「難道國中、高中、國小會比我們更安全嗎？」

「我在這邊再講，我不是要吐政府的槽，政府很辛苦我知道，也守了這麼久我知道」，館長說但他覺得造成今天這種局面，網路上許多支持民進黨政府的人多說現在這個時間點不是究責的時候，「但我真的平心而論，那什麼時候才是討論的時候，開始死人了才要討論，還是更嚴重了才要討論」，「難道錯誤決策都沒人要負責」？館長說自己並非要獵巫究責，只是身為「死老百姓」當然要配合防疫，但多少都會有小抱怨。

ET快訊
萬華不封區理由曝光 ！柯文哲提「A的N次方」霸氣喊話　萬人讚
疑有信義區櫃姐確診！本土暴增180例　陳時中：疫調難掌握
以色列3導彈炸爛「美聯社大樓」！空襲原因曝光　總理說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大貨車國道翻覆肇事最主要原因曝　事故處理平均得耗時144分

「阿姨也在茶室工作」病患家屬緊急隔離！　三重聯合醫院急診關2天

獅團爸挨罰30萬　女兒「要出國」3進3出採檢恐罰不成原因曝

疑有信義區櫃姐確診！本土暴增180例　陳時中：疫調難掌握

雙北三級警戒仍正常上班上課　專家憂：防疫破口難避免

颱風有機會生成「如果來就解決旱象」　下波變天時間曝

健身房全關損失上千萬！　館長心痛：難道錯誤決策沒人要負責

外媒：台灣恐失「防疫模範生」地位　本土疫情爆發單日180例

「10大餐飲外帶外送」防疫優惠一次看　貳樓：外帶自取一律5折！

國中教育會考第一天考完　「4生確診」161人匡列月底補考

婦人騎車停紅燈「低頭虔誠祈禱」　路人誤認火影迷：結印手速超快

北市爆89例！下周啟動居家辦公 柯文哲：盡量不外出、不在外吃飯

雙北升三級警戒！民眾狂掃物資 直擊賣場採買結帳至少排2小時↑

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

本土確診驚爆180例！陳時中：雙北升為第三級警戒

本土爆180例「雙北升3級警戒」　室內5人、室外10人聚會全停！

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

未注意前方回堵！貨車緊急踩煞　反應不及撞上...前車翻360度撞壁

被誤認為獅子哥...苦主出面喊冤！ 「是在萬華另間茶室親小姐」至今未採檢

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

大貨車國道翻覆肇事最主要原因曝　事故處理平均得耗時144分

「阿姨也在茶室工作」病患家屬緊急隔離！　三重聯合醫院急診關2天

獅團爸挨罰30萬　女兒「要出國」3進3出採檢恐罰不成原因曝

疑有信義區櫃姐確診！本土暴增180例　陳時中：疫調難掌握

雙北三級警戒仍正常上班上課　專家憂：防疫破口難避免

颱風有機會生成「如果來就解決旱象」　下波變天時間曝

健身房全關損失上千萬！　館長心痛：難道錯誤決策沒人要負責

外媒：台灣恐失「防疫模範生」地位　本土疫情爆發單日180例

「10大餐飲外帶外送」防疫優惠一次看　貳樓：外帶自取一律5折！

國中教育會考第一天考完　「4生確診」161人匡列月底補考

買光就沒了！抗疫掃貨到凌晨　24H賣場人潮湧現買泡麵

大貨車國道翻覆肇事最主要原因曝　事故處理平均得耗時144分

「阿姨也在茶室工作」病患家屬緊急隔離！　三重聯合醫院急診關2天

你可能不知道的「5個防曬真相」！吃對食物也有能助防曬

楊丞琳新造型曝光「染橘紅髮色」！　顯白激美：整個人都亮了起來

獅團爸挨罰30萬　女兒「要出國」3進3出採檢恐罰不成原因曝

疑有信義區櫃姐確診！本土暴增180例　陳時中：疫調難掌握

雙北三級警戒仍正常上班上課　專家憂：防疫破口難避免

手粗粗讓你老10歲！　5個好習慣「免用貴婦護手乳」也能美美噠

碰！板橋凌晨驚傳爆炸聲　2層樓高火舌燒爛「整排機車」

把6公升凡士林打進手臂當巨肌　真人版卜派悲慘現況曝光！

生活熱門新聞

獅團女兒確診！匡列247人採檢結果全數出爐

海運為何沒變破口　內行人掀關鍵

4起群聚炸286本土！一張表看懂人與人的連結

暴增180本土「新北占75例」板橋、新莊確診最多

「過兩天大量暴增不意外」　蘇怡寧揭原因

配合防疫自主管理！科技廠員工竟遭資遣

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

超實用「防疫小工具」　一鍵追確診者足跡

雙北三級警戒　11項違規行為曝光

爆180例本土沒公布足跡　鄉民：沒意義了

國中會考Day1「4確診」　161人月底補考

即／母親節連2天有「很close的接觸」！　台中確診者女友發燒了

鄉民狂PO文「跪求封城」　陳時中說話了

快申請實名制神器！出入不用再一直手寫

更多熱門

相關新聞

雙北正常上班上課　專家：恐有防疫破口

雙北正常上班上課　專家：恐有防疫破口

雙北疫情15日升至三級警戒，為期2周至本月28日，但上班上課仍如常進行，不過台北共同生活圈範圍大、人口多，若繼續維持上班上課，專家擔心雖相信是權衡過後的決定，防疫破口卻難以避免。

外媒：台灣恐失「防疫模範生」地位

外媒：台灣恐失「防疫模範生」地位

外媒：台灣疫苗接種太慢　恐失去防疫模範生光環

外媒：台灣疫苗接種太慢　恐失去防疫模範生光環

國中會考Day1「4確診」　161人月底補考

國中會考Day1「4確診」　161人月底補考

還是有人不戴口罩！　潔哥提1政策網讚爆

還是有人不戴口罩！　潔哥提1政策網讚爆

關鍵字：

台灣新冠肺炎新型冠狀病毒防疫館長陳之漢

讀者迴響

熱門新聞

口罩要戴2層　美醫師：台灣防疫「停在去年」

未顯示來電狂Call：計程車司機確診！網紅停更

獅團女兒確診！匡列247人採檢結果全數出爐

泡麵貨架剩綠色包裝　千人看口味秒懂

柯文哲提「A的N次方」霸氣喊話　萬人讚爆

海運為何沒變破口　內行人掀關鍵

4起群聚炸286本土！一張表看懂人與人的連結

暴增180本土「新北占75例」板橋、新莊確診最多

「過兩天大量暴增不意外」　蘇怡寧揭原因

配合防疫自主管理！科技廠員工竟遭資遣

獅子會員騙疫調！新北漏夜重罰30萬

裝冷氣被拒「沒人敢去萬華」！她氣炸發文

疫情3級警戒！三峽照辦「千人大公祭」警嘆：防疫破口

范雲臉書遭萬人灌爆：一人滅全國

她「1句話霸氣抗疫」：看好了世界！激勵全台迎戰

更多

最夯影音

更多
婦人騎車停紅燈「低頭虔誠祈禱」　路人誤認火影迷：結印手速超快

婦人騎車停紅燈「低頭虔誠祈禱」　路人誤認火影迷：結印手速超快
北市爆89例！下周啟動居家辦公 柯文哲：盡量不外出、不在外吃飯

北市爆89例！下周啟動居家辦公 柯文哲：盡量不外出、不在外吃飯

雙北升三級警戒！民眾狂掃物資 直擊賣場採買結帳至少排2小時↑

雙北升三級警戒！民眾狂掃物資 直擊賣場採買結帳至少排2小時↑

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

本土確診驚爆180例！陳時中：雙北升為第三級警戒

本土確診驚爆180例！陳時中：雙北升為第三級警戒

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面