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外媒：台灣疫苗接種太慢　恐失去防疫模範生光環

▲民眾衝醫院排隊打AZ疫苗。（圖／衛福部立彰化醫院提供）

▲疫情爆發後，民眾衝醫院排隊打AZ疫苗。（圖／衛福部立彰化醫院）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣日前抗疫表現優越，獲得全球關注。如今台灣疫情升溫、單日激增180起本土病例，國際媒體爭相報導。BCC、彭博等外媒都指出，台灣一度被視為全球防疫典範，但現在面臨自疫情以來最嚴峻考驗，恐因疫苗接種速度太慢破功。

英國BBC中文網報導，從已知訊息分析，這波疫情危機始於4月底，當時中華航空的貨機機師下榻桃園防疫旅館「諾福特」，不料爆發群聚感染事件，台灣新一波疫情也隨之延燒。

報導指出，台灣疫情長期管控得宜，讓民眾在防疫上逐漸鬆懈，施打疫苗的意願不高。不過，《彭博》分析，台灣若要維持防疫模範生的身份，並保證經濟不受影響，施打疫苗是關鍵。

台灣目前可供施打的是英國AZ疫苗，但先前疫情穩定，加上疑似傳出血栓等副作用，因此自3月22日開放施打至今，疫苗接種率低下，僅不到1％，反觀新加坡疫苗接種率將近19％。

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲英國AZ疫苗。（圖／路透）

衛福部4月表示，已經買到500多萬劑美國莫德納 （Moderna）疫苗，而國產疫苗也有望在7月上市，但現階段僅提供AZ疫苗。事實上，台灣購買疫苗一直不順遂，被認為與在國際舞台上被邊緣化、複雜的兩岸關係有關。

今年3月，《華爾街日報》（WSJ）等國際媒體就曾指出，台灣、新加坡等亞洲國家在疫情爆發之初，有效防堵疫情，減輕了施打疫苗的緊迫感，導致疫苗接種速度遠不如歐美國家，恐在全球經濟復甦中落後。

如今情勢丕變。《彭博》認為，台灣身陷疫情危機，恐失去最佳防疫模範生的光環。在此之前，台灣曾與新加坡、澳洲、紐西蘭及中國大陸一樣，是全球少數幾個將疫情根除的地方。

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