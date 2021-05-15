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網購防疫物資配送整理　2大電商到貨時間有影響

東森購物防疫物資專區（圖／東森購物提供）

▲東森購物防疫物資專區。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙北升級第三級防疫警戒，各大賣場瞬間湧入大批人潮搶購民生物資，不少人則是轉往網路購物，減少群聚增加感染風險，但也因為民眾對於防疫相關用品需求仍高，網購訂單持續湧入，部分電商平台表示將調整出貨運能，到貨時間可能會受到影響，以下也整理多家電商的物流配送狀況。

東森購物網
提供24小時電話及網路訂購服務，下單後預計3個工作天出貨，部分商品有24小時快送，物流一切正常配送，也會加強消毒防疫。

momo購物網
倉儲啟動應變機制，因為疫情原因貨量增加，到貨時間恐受影響。

PChome 24h購物
將視情況進行滾動式調整工作模式，且隨時動態調撥出貨運能。

Yahoo奇摩購物中心
一般商品、24h快速到貨專區皆正常出貨。

博客來
目前供貨出貨狀況正常。

遠傳friDay購物
快速到貨專區1日內送達，一般商品3個工作日左右。

台灣樂天市場
「愛買線上購物」專區庫存充足且24小時出貨，站上其他商品也會儘速在24小時出貨，到貨部分照物流送達時間為主。

生活市集、松果購物
維持正常物流配送時間，部分商品若為預購制，商品頁面也會顯示出貨日。

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