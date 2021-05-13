泡麵搶購潮再起！網路掃貨從國產先下手　「這幾款」賣太好銷售一空

▲疫情影響，昨（12日）中午起各地賣場紛紛出現泡麵、衛生紙等民生用品搶購潮。（圖／翻攝自爆怨2公社、記者鄺郁庭攝）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情持續升溫，12日創下單日新增16例本土確診病例，今（13日）又公布新增13例本土個案，而昨中午起各地量販店紛紛湧入搶買防疫及民生用品的人潮，電商平台的訂單量也明顯暴增，其中，泡麵不只在大賣場被掃光，線上同樣很搶手，好幾款熱賣到無法下訂，呈現「售完補貨中」狀態，網購業者進一步盤點出搶手的人氣泡麵，從熱銷度也可發現國產泡麵仍是消費大眾的最愛，成為優先掃貨的下手目標。

國內疫情延燒，儘管仍維持二級警戒，不少民眾擔心疫情擴大進入「封城」狀況，引發恐慌心理，掀起物資搶購潮，衛生紙、泡麵、罐頭等民生用品，能多買就多買，買氣持續飆升，據東森購物最新統計，截至今中午為止，站上民生物資銷量比平常日多出3～4倍，米、泡麵已有部分品項銷售一空，包括來一客、滿漢大餐、阿Q桶麵、味味一品、三好米等商品，已請廠商緊急供貨。

▲多款人氣泡麵賣到銷售一空。（圖／翻攝自東森購物網）

防疫物資方面，東森購物表示，銷售仍持續熱賣，酒精類昨日已銷售一空，已緊急請廠商補貨，預計下周可到貨，口罩因訂單出貨量暴增，部份熱賣品牌口罩貨品供應不及，需待廠商消化訂貨量後，下周即可到貨，但架上多數醫療級口罩仍供貨無虞，民眾無需擔心。

Yahoo奇摩購物中心也從昨日站上銷售狀況觀察到，除了調理包單日熱搜翻倍漲，泡麵熱搜量也漲3倍，尤其業績更是飆漲13倍，進一步分析，以曾拌麵、KiKi拌麵、維力炸醬麵、來一客、統一麵等最受歡迎。另外，平台快速到貨訂單量大幅增長，以美食、保健、清潔品類最顯著。

▲泡麵、快煮麵、氣泡水等，在博客來的買氣持續竄升。（圖／博客來提供）

疫情急速升溫，博客來站上民生物資買氣迅速攀升，隨著本土案例增加，昨下午起，其銷量漲幅激增5倍之多，今買氣繼續竄升，以泡麵、快煮麵、氣泡水表現最亮眼，像是統一肉燥麵各種風味、台酒TTL三杯雞風味乾麵、酒燉排骨風味湯麵，賈以食日麻花麵、KiKi蔥油拌麵等快煮麵，皆登上暢銷榜，後續也不斷補貨。