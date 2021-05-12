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衛生紙、泡麵再爆搶購潮　網購買氣攀升單日業績激增5倍

▲▼北投好市多出現民眾採購衛生紙潮。（圖／記者黃宥寧攝）

▲國內本土疫情爆發，大賣場出現民眾採購衛生紙潮。（圖／記者黃宥寧攝）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情升溫，本土案例大爆發，口罩、酒精、乾洗手等防疫用品再度成為網購熱搜，11日單日銷量明顯暴增，湧現一波補貨、囤貨潮，而買氣迅速攀升的還有民生用品，泡麵、衛生紙、罐頭等最搶手，業績最多在單日激增5倍，不過網購業者強調目前供貨無虞，不需過度搶購。

疫情加劇，引發民眾心理恐慌，不只搶買防疫用品，也趁機多買些食品或民生用品囤貨，東森購物觀察，主要搶購品項如衛生紙類，光是11日單日業績就成長1倍，打電話詢問訂購的人數也暴增，米、泡麵等民生商品也較平日業績成長5倍以上。

東森購物（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物表示，衛生紙類以及民生食品物資目前供貨沒有問題。（圖／翻攝自東森購物）

東森購物表示，衛生紙類貨量充足，民生食品物資供貨也都沒有問題，民眾不需過度擔心，目前站上成立「防疫專區」，並提供24小時電話服務免費送貨到府，讓民眾安心在家購物。

儲備防疫用品，也推升其他民生物資銷售，Yahoo奇摩購物中心站上民生用品「米」及「罐頭」業績也增3～4成；遠傳friDay購物以泡麵、快煮麵、水餃及衛生紙等數據表現幅度最大，單日平均增加超過3成；博客來的民生物資像是泡麵、乾貨、罐裝飲料，買氣迅速攀升。

PChome 24h購物則發現，衛生紙、洗衣精、洗碗精皆湧現搶購潮，衛生紙及抗菌洗衣精單日銷量較平日顯著成長2倍，其他如消臭劑、芳香劑、馬桶清潔劑等擁有抗菌、除臭功能的清潔用品也廣受歡迎。另外，泡麵、乾拌麵等速食麵單日銷量，5/11對比5/10，有近1倍成長，礦泉水、飲料、米等食品亦陸續出現補給需求。

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