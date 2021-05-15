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饗賓餐旅領先防疫　七大品牌外帶外送「饗帶走EATOGO」平台上線

▲饗賓領先防疫「饗帶走EATOGO」平台上線。（圖／饗賓餐旅提供）

▲饗賓超前部署率先實施隔桌帶位。（圖／饗賓餐旅提供）

記者楊淑媛／桃園報導

饗賓餐旅桃園公司15日指出，因應桃園、雙北進入準3級、3級防疫措施，該公司遵守政府防疫政策，目前尚未有暫停營業的計劃，然即日起，旭集信義店執行由服務人員為客人將所需餐點送到餐桌上的「全位上服務」；饗食天堂和果然匯全台分店則加派人力，協助客人取餐，以維護取餐區的衛生與安全，讓客人食在安心。▲饗賓領先防疫「饗帶走EATOGO」平台上線。（圖／饗賓餐旅提供）

▲饗賓領先防疫外，外帶外送「饗帶走EATOGO」平台上線。（圖／饗賓餐旅提供）

此外，饗賓七大品牌外帶外送服務全數於「饗帶走EATOGO」平台上線，於並推出滿千九折的優惠活動。饗賓餐旅總經理陳毅航表示，饗賓餐旅旗下七大品牌46家門市，日前在指揮中心一宣布疫情警戒升為第二級的當天晚餐餐期，即立刻啟動落實實聯制作業，為的就是讓顧客吃得安心。

此外，並在政府未強制規定之前，即超前部署率先實施隔桌帶位！自2020年疫情開始，饗賓餐旅即嚴格執行「防疫食在安心8件事」：員工防疫健康調查、員工自主體溫管理、環境桌椅嚴格消毒、餐具高溫清洗、備餐人員每30分鐘定時洗手、內外場同仁全程配戴口罩、顧客入場體溫控管、主動為顧客提供酒精消毒。全面防疫，完全不鬆懈！

饗賓用心落實每個環節，與政府、社會大眾同心協力，全力防疫，讓消費者安心，也守護同仁健康。全品牌供應外送外帶料理，讓大家落實防疫生活，也能享用饗賓各品牌美食。

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