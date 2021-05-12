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疫情升溫！各大電商火速推防疫專區　補給「防疫用品」懶人包一次看

網購通路觀察防疫用品買氣（圖／業者提供）

▲本土疫情升溫，東森購物ETmall立即成立「防疫專區」。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

國內本土疫情加劇，指揮中心12日公布再新增16例本土確診病例，防疫用品再登上熱搜，口罩、酒精、乾洗手等網購訂單量也爆增，為滿足民眾不出門也能採買防疫用品的需求，電商平台紛紛成立「防疫專區」，以下整理各家線上補給懶人包，也提醒勿過度囤貨。

東森購物ETmall
集結熱門必買MIT醫療口罩及抗菌液、抗菌防護噴霧等，其中祭出口罩限量優惠，限時下殺3盒690元，方便消費者採買又能省荷包。

PChome 24h購物
提供口罩、消毒用品、民生用品、即食料理、保健食品等，目前站上商品供應無虞，合作廠商備貨量均維持水準，將積極進貨、補貨上架，提供民眾長時間在家也能線上補給各類用品。

momo購物網
集結酒精、成人/兒童口罩、乾洗手等商品供選購。

博客來
主打口罩、清潔消毒、居家娛樂、生活飲食用品、防疫必讀書單、居家讀物等，與消費者共度防疫時刻。

Yahoo奇摩購物中心推出防疫專區（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

▲防疫專區集結防疫必備用品，讓消費者一次購足。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心
集結口罩、額溫槍、洗手機、消毒噴霧器、酒精噴霧等防疫必備用品，以及提升健康防護力的保健品。

Yahoo奇摩超級商城
於「超級藥妝店」頻道推出「疫心疫意防疫專區」，網羅口罩、抗菌用品、養生保健品等抗疫必備商品推薦。

Yahoo奇摩拍賣
搜羅洗手乳、洗手機、紫外線殺菌等防疫用品，再推萊爾富超取天天運費45元優惠。

台灣樂天市場
集結防疫抗菌用品，如口罩、酒精、洗手乳、耳溫槍、空氣清淨機，以及提升免疫的保健食品。

遠傳friDay購物
彙整口罩、乾洗手、酒精濕巾、酒精噴霧機防疫相關商品，以及各種宅居商品，食衣住行育樂一應俱全，全區商品5折起。

Pinkoi
推出「日常居家防護」專區，網羅個人防護用品、自煮料理、居家工作選物及娛樂道具，各式防疫用品通通備齊，與消費者一同並肩抗疫。

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