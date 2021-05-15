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「泡麵、米」網購下訂爆單　電商：持續補貨正常出貨

東森購物（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物強調提供24小時電話服務免費送貨到府，民眾待在家能放心補足物資。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

雙北防疫警戒升級三級，量販超市隨即湧入大批民眾掃空貨架，狂搶物資囤貨，排隊結帳至少要等半小時以上，電商平台從11日就開始出現防疫及民生用品等搶購潮，今（15日）也再爆訂單量，甚至出現網購米麵銷售一空，不過網購業者多表示會持續補貨，確保供貨無虞，物流出貨正常，讓民眾在家放心購物，避免外出群聚增加感染風險。

疫情延燒，本土病例一次新增180例，雙北拉高防疫警戒標準至第三級，物資再爆搶購人潮，東森購物觀察，從疫情擴大截至目前為止，泡麵、罐頭等食品類業績成長2～4倍，米麵都被搶購一空；15日單日的衛生紙業績平均成長20倍，口罩成長4倍。針對銷售一空商品，已緊急補貨中，確保供貨沒有問題，民眾不需過度擔心。

東森購物提到，網站提供24小時電話及網路訂購服務，民眾待在家可以安心購物之外，下單後，預計3個工作天出貨，部分商品則有24小時快送，物流一切正常配送，也會加強消毒防疫。

網購民生物資爆量（圖／翻攝自購物網站）

▲博客來即時榜發現，消毒清潔用品、美食類大量進榜。（圖／翻攝自博客來）

博客來站上泡麵、乾拌麵、水餃、罐裝水等，甚至濾掛式咖啡，全都大量衝進全館即時榜，反應消費者的訂購狀況，其中以泡麵來說，部分雖已售完，但有不少仍可下訂購買，頁面也會顯示商品剩餘數量作為參考。博客來表示，售完會持續補貨，目前供貨出貨狀況正常。

遠傳friDay購物近期每日在民生用品及即時覆熱食品兩大類買氣激增，觀察14日中午至15日中午，關鍵字搜尋單日暴增超過百倍，整體銷量大幅成長近7成。在民生日用耗品部分，有鑑於去年供貨不及狀況，這次採隨時控管即時捕貨方式，確保醫療用口罩、衛生紙、尿布等，以及米、泡麵、乾拌麵等供貨無虞，快速到貨專區1日內送達，一般商品3個工作日左右。

網購民生物資爆量（圖／翻攝自購物網站）

▲momo站上泡麵幾乎全數「售完補貨中」。（圖／翻攝自momo購物網）

momo購物網的防疫商品以及料理包、米麵、罐頭、冷凍食品等食品、衛生紙、家用清潔等民生用品，隨著疫情升溫，近期買氣皆呈數倍成長，實際搜尋「泡麵」商品，幾乎全數「售完補貨中」；momo購物網表示會陸續補貨之外，也提到因為疫情原因貨量增加，倉儲啟動應變機制，到貨時間恐受影響。

PChome 24h購物觀察近日民眾提前儲備物資需求竄升，5/15 11:00～12:00全站流量約較往常週六翻倍成長，泡麵、口罩、酒精、衛生紙、米、罐頭等搜尋量暴增，較平日同時段搜尋量成長超過70倍，又以統一泡麵、維力炸醬麵、來一客等最熱搜。

訂單持續湧入，PChome 24h購物表示已全力備貨，站上商品供應無虞，請民眾理性採購，另為穏定物流動能，將視情況進行滾動式調整工作模式，且隨時動態調撥出貨運能，將全力挹注資源，加快訂單處理與出貨速度；此外，網家速配物流人員於工作時間需全程配戴口罩，在配送過程中，手部消毒後才能碰觸包裹，商品配遞送完畢後，將再度消毒手部，確實執行防護流程。

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