本土案例暴增！網購口罩、酒精業績飆增25倍　衛生紙訂購爆量

▲東森購物推出防疫物資專區，並提供24小時電話服務免費送貨到府。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

針對中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增16例本土新冠肺炎確定病例，引起民眾恐慌，東森購物表示，從昨（11）日已開始出現防疫物資搶購熱潮，包括口罩、酒精等防疫商品，以及米、泡麵、罐頭等食品、衛生紙，皆成為搶購主要品項。

東森購物表示，口罩、酒精等防疫用品為主要熱銷商品，觀察從昨日開始的營業額就比平時成長25倍，其中防疫酒精迅速被掃光，口罩產品目前存量足夠；民生物資方面，酒精濕紙巾業績成長達2倍，衛生紙類業績成長1倍，電話詢問訂購衛生紙的人數更是暴增，至於米、泡麵等也較平日業績成長5倍以上。

疫情加劇引發民眾心理恐慌，進而搶購物資，東森購物表示，銷售一空的防疫酒精會盡速補貨之外，針對目前庫存量剩餘不多的酒精濕紙巾，也會盡快補足，其他如衛生紙類貨量充足，民生食品物資供貨也都沒問題，不需過度擔心。

中央流行疫情指揮中心指出，因應國內出現不明感染源，即日起至6/8止，提升疫情警戒至第二級，出入公共場所需維持社交距離與全程佩戴口罩。東森購物將提供24小時電話服務免費送貨到府，民眾待在家能放心補足物資。