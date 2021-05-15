國旅限制一覽！5／28前「旅行團全額退費」　取消訂房依比例退款

▲雙北觀光景點關閉。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

雙北市即日起升為第三級防疫警戒，非必要營業場所均須關閉。交通部觀光局表示，風景管理處室內場館、雲仙樂園、野柳海洋世界今日下午4點起暫停營業。若已報名旅行團，且出團日期為28日前者，業者扣除已付費用後需全額退費。旅宿取消訂房則按比例退款。

【國家風景區】

一、景點管理

（一）第三級防疫警戒措施

1、封閉型景點（含遊客中心賣店）：全面暫停營運或開放。

2、開放型景點：加強宣導請遊客勿前往，並機動派員至景點勸離遊客。

3、服務空間暫停服務情形

(1)福隆、野柳地質公園、觀音山、三芝、白沙灣、金山、中角灣等遊客中心及各展館停止服務，並暫停志工預約導覽服務。

(2)馬崗觀景台(室內賣店)停止服務，野柳地質公園OT廠商因應疫情停止售票進入園區。

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（二）第二級防疫警戒措施

1、封閉型景點：採單一出入口，管制遊客進出動線、景區遊客量≧容留量(園區承載人數50%)時，採分時分流管制措施辦理、人群分流進入，利用廣播提醒遊客分散，保持社交距離。

2、景點遊客量≧ 容留量(依景點面積及1.5公尺防疫安全距離計算)，派員於重要節點進行總量管制或分流入場，並加強宣導相關防疫資訊及保持社交距離政策、協調公、民營交通船業者，保持社交距離，減少每艘船載客量。

二、防疫宣導：利用官網、社群媒體(如臉書「旅行台灣」、「喔熊」粉專)、LED電子看板等方式，配合中央流行疫情指揮中心發布之指引加強防疫宣導。

三、自主健康管理：確實要求第一線景區服務人員值勤前量測體溫、值勤中全程配戴口罩、如出現疑似症狀應立即停班就醫治療環境設施衛生及檢疫處理。

四、環境設施衛生：針對遊客經常接觸之處，如按鈕、電源開關、門把、扶手、廁所水龍頭及便器、遊樂設施等區域，用酒精、稀釋漂白水、次氯酸水等擦拭消毒1天6次(上午3次、下午3次)。

【觀光遊樂業】

一、第三級防疫警戒措施

新北市觀光遊樂業雲仙樂園及野柳海洋世界兩家業者屬指揮中心規定八大類場域之觀展觀賽之遊樂園，應於5月15日下午4時起至5月28日暫停營業，並請兩家業者公告暫停營業時間於進出口及相關網站。

二、第二級防疫警戒措施

（一）防疫總量管制：觀光遊樂業自5月11日至6月8日起實施防疫安全承載量(園區 遊客總承載量 50%)之承載量達 50%、55%、60%為管制點，分別訂定 C 級、B 級及 A 級行動方案，建立開園後通報機制， 朝提前預警宣導、分流、管制等面向，採總量管制，即時預警 分流遊客，而主題樂園之防疫安全承載量，以各主題樂園園區 面積與社交距離(1.5 公尺)安全面積之關係，約估為該園區遊 客最大承載量 50%，如麗寶樂園的防疫安全承載量約 37,500 人、六福村主題遊樂園約 15,000 人、九族文化村約 15,000 人、 劍湖山世界約 15,000 人、小人國主題樂園約 10,310 人、義大 世界約 7,500 人。

（二）因應疫情加強作為：為防治嚴重特殊傳染性肺炎，依中央流 行疫情指揮中心公布「防疫專案」加強防疫措施，並按「新冠 肺炎(COVID-19)」防疫新生活運動:實聯制措施指引，執行 相關防疫措施，如防疫宣導、自主管理、入口管理、全程戴口罩、實聯制，人潮聚集的戶外場所採用「人數總量管制」方式 進行管控，使民眾在場所或活動中能持續、有效地保持社交距 離外，景點設施與主題樂園遊樂設施，定期辦理環境整理及消 毒，針對遊客經常接觸之處，提高環境清潔消毒頻率，平日至少4次以上、假日至少8次以上，如按鈕、電源開關、門把、 扶手、廁所水龍頭及便器、遊樂設施等環境設施清潔。

【旅行業】

1、 考量國民旅遊以跨區域旅遊活動為主，為減少跨區域間的非必要活動，公告旅客國內旅遊參團解約退費處理原則(出團期間即日起至5月28日)，原則上仍請雙方(旅行業與旅客)協議延後，如旅客仍欲取消行程解除契約，應依據國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第 14 點(國內旅遊定型化契約第 13 條)規定，即旅行社應提出已代繳之行政規費或已支付之必要費用之單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。惟如旅遊活動仍持續進行，應遵循本局防疫旅遊參考守則與中央流行疫情指揮中心全國性防疫因應措施及相關指引規範辦理，後續本局將視疫情發展，適時調整公告事宜。

2、 旅客與旅行社間如因疫情影響取消國內旅遊行程，衍生退費爭議，得檢具相關資料先向中華民國旅行業品質保障協會（地址：臺北市民權東路 2 段 9 號 5 樓，電話：02-25995088）申訴調處，倘調處不成，後續得再向交通部觀光局申訴處理。

▲旅客若要取消5/28前國旅團，旅行業者須扣除已付費用後全額退費。（圖／觀光局提供）

【旅宿業】

有關個別旅客在指揮中心宣布第二級及雙北第三級之後可能產生之取消訂房爭議處理原則如下：

1、 民眾係依防疫法規規定或依防疫主管機關要求禁止入境、居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理，致無法如期前往預訂住宿之旅宿業」，則符合「個別旅客訂房定型化契約應記載事項」第9點規定之「因不可抗力或其他不可歸責於雙方當事人之事由，致契約無法履行者」情形，民眾得檢具相關證明文件請求旅宿業者無息返還其已支付之全部定金及其他費用。

2、 目前全台疫情警戒標準均二級，台北市、新北市則提升至第三級，因中央流行疫情指揮中心並未將雙北旅宿業列為強制關閉之場所，亦未強制民眾不得進入雙北行政區域，非屬「個別旅客訂房定型化契約應記載事項」第9點規定之「因不可抗力或其他不可歸責於雙方當事人之事由，致契為第約無法履行者」情形；因此目前全台旅宿業取消訂房，仍應適用「個別旅客訂房定型化契約應記載事項」第5點規定之「14日比例退款」、「3日比例退款」、「1年內保留已付金額作為日後消費折抵使用」等方式處理，交通部觀光局亦建議旅宿業者及消費者雙方盡量依「個別旅客訂房定型化契約應記載事項」第6點規定：「旅客於訂房後，要求變更住宿日期、住宿天數、房型、房間數量，經業者同意者，旅客不需支付因變更所生之費用」協商改期，以減少消費爭議。民眾如因取消訂房仍有爭議，可依消費者保護法相關規定申訴處理。

3、 因應近期國內疫情轉趨嚴峻，須檢疫或隔離之國人增加，交通部觀光局本週已多次促請各縣市政府依指揮中心指示配合防疫需求，積極輔導轄內旅宿業者加入防疫旅館以增加防疫旅宿量能，共同做好社區防疫措施。

【大型群聚活動調整資訊】

1、 活動取消

（1） 東管處「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」。

（2） 縱谷處「關山小鎮自行車漫旅」。

（3） 參山處「獻給媽媽貴婦下午茶」、「南庄花卉節-客家藍染體驗活動」(5月15-16日) 。

（4） 北觀處「觀音觀鷹」、「世界自行車日騎遊環台活動」、「金山蹦火節活動」。

（5） 日管處「遨遊日月潭賞螢趣」(5月15-16日) 。

（6） 鵬管處「來Bike!去屏東走走」-屏北場潮州車站單車活動。

2、 活動延期

（1） 東北角「福隆國際沙雕藝術季」（延至6月8日後開幕）。

（2） 東管處「東海岸大地藝術節開幕場次及月光海音樂首場」（延至7月22日）、「過山古道尋寶趣」及「蟹蟹你的愛」（延至6月9日）。

（3） 參山處「愛玩中彰小鎮旅展市集-彰化田尾場」（後續公告日期）、「南庄花卉節亮點活動-花月夕照花卉餐桌」（後續公告日期）、「愛玩中彰小鎮旅展市集」（後續公告日期）、「日台鐵道大集合」（後續公告日期）。

（4） 鵬管處「2021屏東觀光圈經典小鎮藝術嘉年華活動」（後續公告日期）。

（5） 北觀處「綠竹筍節活動」(後續公告日期）。

（6） 馬管處「「愛護馬祖 從我做起-馬祖人自主淨灘活動」(後續公告日期）。

（7） 澎管處「北寮-赤嶼淨灘減塑活動(後續日期）。