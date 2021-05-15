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快訊／民眾擠爆快篩站　柯文哲：有症狀再來、沒症狀別來

記者蔡文鈴／台北報導

雙北三級警戒自今日起開始實施，台北市長柯文哲15日下午召開記者會提醒市民盡量待在家，沒必要不要外出，外出就戴口罩，減少飛沫傳染機會。此外，柯文哲也呼籲，有症狀的民眾才去快篩，沒有症狀的不要來增加醫療負擔。

北市昨日起增設四個快篩站，導致醫院擠爆滿滿人潮檢測。而柯文哲15日下午於記者會呼籲，「快篩有症狀才來，你有發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛才來」，如果完全沒症狀就不要來快篩，因為就算感染也還在潛伏期，篩檢不出來，沒症狀別來，不要增加醫療負擔。

根據北市最新統計西園醫院、和平醫院、中興醫院，剝皮寮快篩站篩檢人數，中興醫院369人，剝皮寮156人，和平60人。

由於萬華疫情爆發，柯文哲昨起宣布自4月15日後，有到萬華高風險足跡區的民眾，盡快到醫院進行篩檢。快篩站分別位於，西園醫院、和平醫院、中興醫院，剝皮寮，時間自每日早上8點到午夜12點。

不過，《ETtoday新聞雲》記者昨現場觀察，西園醫院篩檢站湧進大量排隊人潮，人數多到無法維持社交距離，甚至中午時發號碼牌一度不夠發，篩檢站醫護約於4點半時通知，沒拿到號碼牌的民眾明日再來篩檢。據了解，幾位民眾篩檢完後被請進院內，疑似有症狀。

▼北市府防疫守則。（圖／北市府提供）

▲▼北市府防疫守則。（圖／北市府提供）

▼柯文哲疫情應變記者會。（圖／ETtoday直播）

▲▼柯文哲疫情應變記者會。（圖／ETtoday直播）

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