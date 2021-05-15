大新竹準三級防疫！擴大25行業全部暫停　關閉釣蝦場和大眾溫泉



▲新竹縣府公布將防疫提升至準三級，轄內游泳池、溫泉大眾池皆列暫停營業項目。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

今（15）日又暴增180例本土病例，為提升防疫等級及落實防疫管理，新竹縣市政府緊急開設應變會議，指示除宣布行政院防疫指引的20大行業停業至6月8日，並擴大辦理縣內其他5項行業停業包含釣蝦場、陪侍小吃部、護膚店、夜市、溫泉業(經營大眾池暫停開放)及其他類似場所，盡全力防堵易傳染高風險場所群聚。

依行政院全國防疫因應措施規定，20大休閒娛樂場所應關閉，包括1.歌廳、2.舞廳、3.夜總會、4.俱樂部、5.酒家、6.酒吧、7.酒店(廊)、8.錄影節目帶播映場所(MTV)、9.視聽歌唱場所(KTV)、10.理容院(觀光理髮、視聽理容)、11.指壓按摩場所、12.休閒運動中心(含提供壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、13.保齡球館、14.撞球場、15.健身中心(含國民動中心)、16.室内螢幕式高爾夫練習場、17.遊藝場所、18.電子遊戲場、19.資訊休閒場所、20.休閒麻將館，另外，縣府擴大辦理其他5項行業也停業，包含1.釣蝦場、2.陪侍小吃部、3.護膚店、4.夜市、5溫泉業(大眾池暫停開放)及其他類似高風險場所。

縣府表示，因應「準三級防疫」措施，衛生局，縣內緊急應變醫院啟動、各專責醫院專責病房啟動、擬定負責醫院預做準備社區擴大篩檢、提高全縣第一線醫事及防疫人員自我防護及通報，提早布局醫療體系因應嚴峻的疫情。

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縣府公布，除上述20項+5行業宣布停業外，竹北國民運動中心、新竹縣立游泳館、新竹縣立體育館、轄內社區大學、樂齡學習中心、成人基本教育班、新住民學習中心及各數位機會中心、家庭教育中心，自5月15日起至6月8日暫停開課。

轄內四家合法溫泉業者，包括錦屏美人湯、朝日溫泉、威尼斯、河岸溫泉的大眾池，即日起至6月8日止暫停開放。

圖書館、美術館、縣史館5月16日起閉館至6月8日，演藝廳停止外借，所有表演節目延後或暫停辦理。

原預定明天(5/16)縣史館518國際博物館日【互動科技親子工作坊】活動取消。

轄內托嬰中心謝絕訪客、托育資源中心暫停對外開放、兒少、身心障礙、老人住宿型機構及長照機構原則暫停探訪。

社區關懷據點和長青學苑均暫停運作，要求社運、身心障礙、婦女及新住民團體等辦理各項補助活動，全面停止辦理。

各里民集會所、活動中心停止外借，加強村里幹事針對居家檢疫電話關懷時效，入境旅客儘早確認資訊，綁定電子圍籬，針對轄內宗教團體、祭祀公業，暫緩辦理大型活動、信徒大會、派下員會議。

新竹市部分，則於今日稍早已先公布提升自「準三級防疫準備」：即日起至6月8日前，轄內校園停止對外開放，動物園、南寮旅服中心、環教中心、親子館、婦女館皆暫停開放，休閒娛樂場如全市健身中心、國民運動中心也暫停開放，社區大學、樂齡中心、長青學苑也暫停上課。另外公立游泳池部分則於日前缺水時已停止營運，而民間經營游泳池，雖未停止營業，但將列加強稽查名單中。

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