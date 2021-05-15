侯友宜建議基隆、桃園、宜蘭列入三級警戒　蘇貞昌回應了

記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日宣布，雙北市即日起至28日升級第三級警戒，新北市長侯友宜建議中央應將桃園、基隆、宜蘭一起列入三級警戒。對此，行政院長蘇貞昌表示，不要讓它一個生活圈，大家反而來來去去，分成二、三級，鼓勵大家盡量不要有區域間的移動。

▲行政院長蘇貞昌視察流行疫情指揮中心。（圖／ETtoday攝影中心攝）



新冠肺炎疫情升溫，國內本土病例不斷增加，行政院15日上午緊急召開記者會。陳時中宣布，台北市、新北市今天起至5月28日升級第三級警戒，全國休閒娛樂場所關閉，禁止進香團與遶境活動。其他縣市仍維持二級，但不分地區全體國人外出時需全程戴口罩。

對此，侯友宜下午1時則召開線上記者會表示，北北基宜是一個共同生活圈，若要做到滴水不漏，強烈建議中央應將桃園、基隆、宜蘭一起列入三級警戒。

蘇貞昌15日下午在陳時中等人的陪同下，視察中央流行疫情指揮中心。蘇貞昌會前受訪時表示，相關部會在昨天晚上討論過，包括陳時中、疾管中心、專家都建議，不要讓它一個生活圈，大家反而來來去去，而是要區分二、三級，鼓勵大家盡量不要有區域間的移動。

此外，蘇貞昌也說明，行政院在14日得到訊息後，就約請相關部會首長、陳時中等人討論到晚上10點多，隨後他也跟總統蔡英文通過電話。

蘇貞昌表示，行政院在今天上午7時再次與相關部會再進行整理交換，上午8時更在總統官邸一起開會，蔡英文對整個情形都有掌握，並且特別指示中央與地方要一起合作，也一定要讓民眾了解相關物資都準備充分，籲請大家安心。



▼雙北拉高到三級警戒，政院採分級籲人民減少區域移動。（圖／行政院提供，下同）

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