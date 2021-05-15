蘇貞昌還原府院12小時急應變　「上午8時總統官邸會議拍板升級」

記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日宣布，昨天單日本土病例新增180例、境外移入5例，包括台北市89人、新北市75人，雙北市即日起至28日升級第三級警戒。對此，行政院長蘇貞昌15日下午受訪時，完整還原決策過程的12小時。

▲蘇貞昌視察流行疫情指揮中心。（圖／ETtoday攝影中心攝）



新冠肺炎疫情升溫，國內本土病例不斷增加，行政院15日上午緊急召開記者會。陳時中宣布，台北市、新北市今天起至5月28日升級第三級警戒，全國休閒娛樂場所關閉，禁止進香團與遶境活動。其他縣市仍維持二級，但不分地區全體國人外出時需全程戴口罩。

蘇貞昌15日下午在陳時中等人的陪同下，視察中央流行疫情指揮中心。蘇貞昌在會前受訪時表示，行政院在14日得到訊息後，就約請相關部會首長、陳時中等人討論到晚上10點多，隨後他也跟總統蔡英文通過電話。

蘇貞昌也說，行政院在今天上午7時再次與相關部會再進行整理交換，上午8時更在總統官邸一起開會，蔡英文對整個情形都有掌握，並且特別指示中央與地方要一起合作，也一定要讓民眾了解相關物資都準備充分，籲請大家安心。

▼行政院12小時內急應變，一早召開臨時記者會，說明警戒升級及相關防疫措施。（圖／記者陳家祥攝）



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