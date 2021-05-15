　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌還原府院12小時急應變　「上午8時總統官邸會議拍板升級」

記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日宣布，昨天單日本土病例新增180例、境外移入5例，包括台北市89人、新北市75人，雙北市即日起至28日升級第三級警戒。對此，行政院長蘇貞昌15日下午受訪時，完整還原決策過程的12小時。

▲▼蘇貞昌視察流行疫情指揮中心。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲蘇貞昌視察流行疫情指揮中心。（圖／ETtoday攝影中心攝）

新冠肺炎疫情升溫，國內本土病例不斷增加，行政院15日上午緊急召開記者會。陳時中宣布，台北市、新北市今天起至5月28日升級第三級警戒，全國休閒娛樂場所關閉，禁止進香團與遶境活動。其他縣市仍維持二級，但不分地區全體國人外出時需全程戴口罩。

蘇貞昌15日下午在陳時中等人的陪同下，視察中央流行疫情指揮中心。蘇貞昌在會前受訪時表示，行政院在14日得到訊息後，就約請相關部會首長、陳時中等人討論到晚上10點多，隨後他也跟總統蔡英文通過電話。

蘇貞昌也說，行政院在今天上午7時再次與相關部會再進行整理交換，上午8時更在總統官邸一起開會，蔡英文對整個情形都有掌握，並且特別指示中央與地方要一起合作，也一定要讓民眾了解相關物資都準備充分，籲請大家安心。

▼行政院12小時內急應變，一早召開臨時記者會，說明警戒升級及相關防疫措施。（圖／記者陳家祥攝）▲▼行政院臨時記者會，說明相關防疫措施。（圖／記者陳家祥攝）
 

▲▼雙北三級警戒相關防疫措施。（圖／行政院提供）

其他人也看了這些新聞...

► 本土確診驚爆逾180例　政院宣布防疫升級、雙北三級警戒
► 本土爆180例確診　柯文哲宣布實施第三級警戒
► 新北三級警戒　侯友宜緊急召開應變會議「非必要勿外出」

振興一下我們的美麗

ET快訊
萬華賣葡萄彰化家族6人確診！她幫母女刮砂也中鏢　初估接觸百人
快訊／新北三重再爆學生確診！　密切接觸71師生緊急隔離
負壓病房剩5成↓還不禁外籍人士來台　陳時中曝1點考量
5天炸245本土！7縣市分布曝「首出現台中確診」　網驚：萬華
快訊／離島全發布「禁台令」！澎、金、馬公務員禁止來台出差
快訊／萬華擺攤賣茶婦「姊姊也染疫」！送醫畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／新北三重再爆學生確診！　密切接觸71師生緊急隔離

北市備妥6428房防疫旅館應戰　柯文哲掛保證：能量夠

侯友宜建議基隆、桃園、宜蘭列入三級警戒　蘇貞昌回應了

防堵萬華疫情　柯文哲明增設「第5個快篩站」

蘇貞昌還原府院12小時急應變　「上午8時總統官邸會議拍板升級」

快訊／雙北國軍單位　17日起採異地辦公、會議採視訊實施

快訊／新北板橋聯醫、台北醫院　預備高風險區免費篩檢

LIVE／雙北防疫升至三級警戒　蘇貞昌親赴指揮中心視察

快訊／游錫堃要立委準備視訊會議建置　5／17停開所有委員會

快訊／民眾擠爆快篩站　柯文哲：有症狀再來、沒症狀別來

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

夏娃陳庭妮！林柏宏溫昇豪選她一起無人島　「媽媽是職業？」劉冠廷注音聯想大爆發

雲林街道驚見花盆「奪命血滴子」　專刺路過車輪胎...受害車主提告

以色列、巴勒斯坦「衝突升溫」　千枚飛彈對轟！14F高樓被炸爛

路人站斑馬線中央「想過又不敢過」　騎士停車卡位幫開路：快過去啦！

徐凱希不忍了！宣戰黑粉「你們真的惹錯人」 熊熊怒曝「被罵這2字次數」提告全賠可賺600萬

快訊／新北三重再爆學生確診！　密切接觸71師生緊急隔離

北市備妥6428房防疫旅館應戰　柯文哲掛保證：能量夠

侯友宜建議基隆、桃園、宜蘭列入三級警戒　蘇貞昌回應了

防堵萬華疫情　柯文哲明增設「第5個快篩站」

蘇貞昌還原府院12小時急應變　「上午8時總統官邸會議拍板升級」

快訊／雙北國軍單位　17日起採異地辦公、會議採視訊實施

快訊／新北板橋聯醫、台北醫院　預備高風險區免費篩檢

LIVE／雙北防疫升至三級警戒　蘇貞昌親赴指揮中心視察

快訊／游錫堃要立委準備視訊會議建置　5／17停開所有委員會

快訊／民眾擠爆快篩站　柯文哲：有症狀再來、沒症狀別來

銘傳大學「桃園校區學生」確診！上下學靠通勤非住宿生

余謙1.1局丟4分降二軍　中信、樂天各下放3人

網爆出民眾打1922「只為了罵人」！接線生心酸：請讓需要的人用

台東跟進提升「準3級」！熱氣球首航延期　娛樂場所全面停業

科技廠防疫動起來　各大公司防疫新規一次看

嘉義東石先天宮旁堤岸驚見男浮屍！　檢警調查落水死因

麥當勞雙北「這時段」暫停內用外帶！得來速、歡樂送維持服務

不斷更新／單日炸180例本土！各縣市「雙北禁足令」一次看

最狂「垃圾屋」！屋內囤150噸雜物　7旬老夫妻住17年原因超心酸

萬華賣葡萄彰化家族6人確診！她幫母女刮砂也中鏢　初估接觸百人

政治熱門新聞

快訊／本土確診驚爆180例　政院宣布防疫升級

疫情警戒升三級？　蘇貞昌、陳時中臨時記者說明

快訊／雙北升三級警戒　蘇貞昌：沒有停止上班上課

快訊／雙北升三級警戒　侯友宜：非必要勿外出

獅子父隱匿女兒　侯友宜重罰30萬

確診病例暴增　教育部：國中會考正常舉行

快訊／侯友宜：強烈建議桃、基、宜列入三級警戒

即／高雄祭「雙北禁足令」！　不鼓勵公務員私下到雙北

快訊／新北75例確診！　興仁花園夜市開第一槍宣布停業

快訊／北市爆89例　柯文哲3示警：留家裡、不外出、不在外吃東西

整理包／雙北三級警戒　五大防疫重點一次看

快訊／柯文哲宣布實施第三級警戒

土城某社區爆71歲住戶確診送醫　管委會怒：中央沒通報無法消毒

侯友宜「沒封城」：室內室外都要戴口罩

更多熱門

相關新聞

鴻海啟動十大新防疫措施　將採分組分區上班管制

鴻海啟動十大新防疫措施　將採分組分區上班管制

因應疫情升溫，雙北升為第三級警戒，各大廠商立刻採取應變措施，其中鴻海集團（2317）今（15）日宣布，即日起針對所有台灣廠區，啟動十大新防疫措施。

雙北店家「#示範兩週內解除3級」他感動

雙北店家「#示範兩週內解除3級」他感動

南投公務員禁赴雙北　商家不配合停業最重吊照

南投公務員禁赴雙北　商家不配合停業最重吊照

網購防疫物資　2大電商到貨時間有影響

網購防疫物資　2大電商到貨時間有影響

即／離島全發布「禁台令」！

即／離島全發布「禁台令」！

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染蘇貞昌影音

讀者迴響

熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

口罩要戴2層　美醫師：台灣防疫「停在去年」

快訊／本土確診驚爆180例　政院宣布防疫升級

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

疫情警戒升三級？　蘇貞昌、陳時中臨時記者說明

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

台中確診者「案1346」足跡曝　集中東海商圈

即／台中本土零確診破功！　市府下午3點10分公布足跡

即／龍捲風襲武漢！傷亡人數不明

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

鄉民狂PO文「跪求封城」　陳時中說話了

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

更多

最夯影音

更多
地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家
疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面