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黃偉哲再次呼籲「大眾運輸實聯制」　下令夜市只能外帶禁邊走邊吃

▲搭大眾交通工具染疫追蹤困難，台南市長黃偉哲籲請買大眾運輸系統車票，應採實聯制，以利防疫追蹤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲於15日中午召集副市長、秘書長及各局處首長，召開COVID-19跨局處協調緊急會議，落實中央各項防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內本土疫情持續延燒擴大，台南市長黃偉哲於15日中午召集副市長、秘書長及各局處首長，召開COVID-19跨局處協調緊急會議，黃偉哲指示將老人共餐改為領餐、夜市一律外帶、畢業典禮採線上辦理、長照機構停止探病及公共場站每天清消等，並強烈建議中央對於大眾運輸採實聯制，以利疫調追蹤。

▲搭大眾交通工具染疫追蹤困難，台南市長黃偉哲籲請買大眾運輸系統車票，應採實聯制，以利防疫追蹤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市長黃偉哲表示，由於疫情嚴峻，所以台南市召開緊急應變會議，除了行政院公布的防疫措施之外，台南市也採取了一些措施，如：第一，老人共餐內用改為外食，即改為送餐或現場領餐；第二，長照機構探病早已停止；第三，學校館舍原則上不外借，運動場也不對外開放，並取消畢業旅行，畢業典禮改採線上而不邀請家長參加；第四，全市公共場所、車站、場站每天固定清消；第五，夜市不設座位區，一律改採外帶，邊走邊吃將逕行開罰。

黃偉哲更強烈建議中央對於大眾運輸，如：國道客運、台鐵、高鐵等購票應採取實聯制，以因應將來若發生疫情的時候能追蹤得到，像近期北部有確診者搭台鐵到台南就造成地方不小的不安，因此這個部分強烈建議中央採實聯制購票比較好。

▲搭大眾交通工具染疫追蹤困難，台南市長黃偉哲籲請買大眾運輸系統車票，應採實聯制，以利防疫追蹤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局表示，自即日起提升醫療院所篩檢量能及防護之相關限制措施如下：1、醫療院所回復疫情最緊張期間警戒等級，嚴格管制人員出入限制，設置戶外篩檢站，詢問TOCC時確認是否有北部旅遊史，提高相關警覺；以多種條件參照、決定病人之分流，有效阻絕疑似個案進入醫療院所急診候診區，減少院內感染風險。

2、診所因地制宜設立戶外篩檢站，有效保護醫護人員，管控出入口限制人流，阻絕疑似個案進入診所。3、台南市政府將於車站等各大重要交通地點及遊客中心設立標語加強宣導，提醒民眾非必要盡量勿外出、有症狀者勿自行搭乘交通工具等。4、為防止隱形傳染鍊，台南市的一般住宿旅館也應提高警覺，加強防疫作為，提醒注入民眾進出旅館全程配戴口罩、保持安全社交距離。

▲搭大眾交通工具染疫追蹤困難，台南市長黃偉哲籲請買大眾運輸系統車票，應採實聯制，以利防疫追蹤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前台南市防疫中心已制定「台南市政府因應COVID-19（新冠肺炎）集會活動防護措施及辦理原則」，辦理集會活動時遵守各項防護措施，但如辦理室內超過100人、室外超過500人的公眾集會活動，建議全面停辦，若能採固定座位實聯制全程配戴口罩等中央防疫規定，得提報防疫計畫經審查核准後實施。民眾到市府洽公，不進入辦公大樓內，永華市政中心在二樓中庭統一受理，民治在一樓行政大樓受理，另外，各局處辦公室也將分艙分流，於下星期一、二完成。

同時，台南市配合中央規定的防疫6大方向，包括：1、落實全國營業場所防疫管理；2、加速加強疑似通報，及早發現可能個案；3、擴增防疫旅館，落實隔離及檢疫措施；4、擴大匡列接觸者，進行隔離和積極採檢；5、專責醫院全數啟動，一週內恢復專責及隔離病房區域；6、短期商務縮短檢疫，從嚴審查。

▲搭大眾交通工具染疫追蹤困難，台南市長黃偉哲籲請買大眾運輸系統車票，應採實聯制，以利防疫追蹤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，即日起於公務機關洽公、醫院及長照機構探病或探視、娛樂業消費、團體旅遊活動、藝文活動室內場所、宗教繞境活動、佔用道路活動等，民眾應配合實名（聯）制，指定場所或活動負責人、管理人或業者應採取實名（聯）制登記，蒐集個人資料最多可保存28日即刪除或銷毀，上開業者違反相關措施則處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

另外，中央流行疫情指揮中心今日宣布全國防疫因應措施，也將做為市府各單位推動防疫作為之依據，包括：1、關閉休閒娛樂場所：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。2、全面停止進香團與遶境相關活動，寺院、宮廟、教堂(教會)及其他類似場所之活動應落實實聯制與社交距離並加強清消。3、全國中、小學校園停止對外開放。4、全國社團停止交接活動。

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