防堵萬華疫情　柯文哲明增設「第5個快篩站」

記者蔡文鈴／台北報導

北市萬華區疫情爆發，市長柯文哲昨宣布設置4個快篩站包括西園醫院、和平醫院、中興醫院，剝皮寮，而15日雙北升級三級警戒，柯文哲下午於疫情應變記者會中宣布，將加開第五個快篩站，最快明天啟用。

▲台北市長柯文哲表示，因應疫情升溫，呼籲市民盡量避免外出。（圖／記者高兆麟翻攝）



柯文哲表示，由於昨天是快篩站增設第一天，效能可能比較差，不過目前流程已經更新，今天的快篩速度應該會變快，領號碼牌可以不用等那麼久，另外，明天會在萬華地區增加快篩站。

副市長黃珊珊表示，第五個快篩站希望明天啟用，目前現有快篩站會調撥北市其他醫療院所同仁，下午會請各醫療院所增加量能，希望在每個快篩站增加一組醫護人員讓速度變快，也希望快篩站的速度比病毒快，越快越好，防堵疫情擴散；至於大型收治場所，目前以現有醫療系統執行。

中興院區院長蔡景耀表示，篩檢站跟醫療能量有關，希望儘可能不要漏每個民眾，但醫療能力有限，若篩檢站爆滿的話，就會做分流，醫院會配合市府政策，一樣樣執行。

根據北市最新統計西園醫院、和平醫院、中興醫院，剝皮寮快篩站篩檢人數，中興醫院369人，剝皮寮156人，和平60人。

北市昨日起增設四個快篩站，導致醫院擠爆滿滿人潮檢測。對此柯文哲呼籲民眾，「快篩有症狀才來，你有發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛才來」，如果完全沒症狀就不要來快篩，因為就算感染也還在潛伏期，篩檢不出來，沒症狀別來，不要增加醫療負擔。

▼北市現有4個快篩站。（圖／北市府提供）



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