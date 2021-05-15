雙北三級「基桃二級」避跨區移動怎麼上班？陳時中回應了

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情多點爆發，昨日單日就暴增180人確診，雙北升為三級警戒。陳時中強調，二三級地區也要避免相互流動，避免進到高風險區增加感染風險，從高風險區往低風險區移動，也會增加病毒擴散，被問到這是否代表暫列二級的基隆、桃園民眾，應改為居家上班？陳時中回應了。

陳時中提到，限定區域是避免人流往來，新北市、台北市相關疫情還在成長中，其他地區應避免新北、台北與周遭生活圈重疊，才會提出避免往來建議，希望有所區隔。

陳時中表示，民眾若要跨區上班，可以採異地上班，或採間隔時間上班，企業可參照企業指引規定。去年公布指引時，有企業也做了一些演練，對於精神與實施方向能夠比較清楚，企業對於指引不了解，可以與指揮中心討論。

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不過，陳時中也強調，要不要異地上班，還是根據公司內外有沒有疫情，還有強弱度進行拿捏，如果公司裡面有人確診，同辦公室就要在家上班，有相關方向來依循。

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