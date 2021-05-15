西螺東南觀光夜市僅休市1日！規模逾500攤位　彰化嘉義人都來朝聖

▲東南觀光夜市管理人員於夜市入口處提供75%酒精讓逛夜市民眾噴灑消毒，也提供口罩讓沒戴口罩的民眾拿取使用。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

國內本土疫情延燒，單日暴增180例本土確診案例，揮中心指揮官陳時中今（15）日指宣布雙北升為三級防疫警戒，全台各地觀光夜市均停止營業，雲林最大夜市之一《西螺東南觀光夜市》稍早發布，明5月16日晚間暫停營業一日。

雲林縣轄各地區夜市大部分都是每週營業一日，東南觀光夜市位於雲林縣西螺鎮鄰近西螺大橋，自爆發疫情以來，除出動大批人力提醒遊客走動期間緊戴口罩，更提供大量酒精讓遊客消毒。東南觀光夜市總幹事黃建發指出，「防疫問題不容小覷 ，在人潮密集的夜市，我們一直嚴陣以待。」

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總幹事黃建發表示，因疫情升溫，西螺鎮公所與東南夜市管理單位協調決定5月16日星期日，西螺東南夜市全面休市一天，為維護攤販朋友及工作人員的安全，正確營業時間會公布在夜市臉書粉絲專頁，造成不便之處敬請見諒。

雲林縣西螺東南觀光夜市占地1.7公頃，來自彰化、嘉義、南投等各地美食、異國風味美食及日常生活、雜貨、娛樂等設逾500攤位，走道寬敞廁所乾淨，設有1.4公頃汽車、機車停車場，吸引彰化、嘉義等鄰近縣市逛夜市鄉親的需求，每星期日晚間營業，一日人潮可達6千人次以上。

▲西螺東南夜市管理單位協調決定5月16日星期日，西螺東南夜市全面休市一天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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