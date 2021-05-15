不斷更新／27所大專院校「彈性遠距」懶人包　時間、方式一次看　

▲各大學紛紛宣布遠距教學。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／整理報導

國內疫情持續升溫，單日暴增180例本土確診案例，行政院今（15）日一早召開記者會，由指揮中心指揮官陳時中宣布雙北升為三級防疫警戒。全台多所大學為圍堵疫情擴大，啟動遠距教學，《ETtoday新聞雲》也為讀者「不斷更新」整理全台各大專院校防疫最新資訊。



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▲世新大學。（圖／讀者提供）



世新大學

5月17日起所有課程皆改為遠距教學。

中原大學

5月17日起至5月30日全面課程採取遠距教學。

淡江大學

5月15日起至5月30日全面實施遠距教學。

東吳大學

5月17日起兩校區（外雙溪、城中）開始全面遠距教學，實施兩週，後續視疫情決議是否延長。



屏東大學

5月17日起至5月23日，全面實施遠距教學為期一周，得視疫情狀況決定是否再延長，另行通知



輔仁大學

5月17日至31日全校實施線上教學授課。

▲輔大宣布遠距。（圖／取自輔大官網）



高雄大學

5月17日起至6月8日，全校各課程實施遠距教學。

崇右影藝大學



5月17日至23日全面啟動「遠距教學」模式，日後視疫情狀況配合衛服部及教育部指示進行授課調整。



國立海洋大學



5月17日起全校課程採取「遠距教學」模式，並鼓勵教師提前採取遠距教學，超前部署，因應未來疫情變化需求。



台灣大學

5月17日起所有課程改為遠距教學。所有教學館舍禁止學生進入，僅允許教師、職員和助教等進出以錄製線上課程。實驗室請教師安排使用時段，每一時段最多4人同時使用。

▲台灣大學三校系統下周起全面遠距教學。（圖／ETtoday資料照）



陽明交通大學

因應疫情升溫，全校課程改採線上授課，停止辦理實體演講活動，系所會議改採線上會議。

▲陽明交大。（圖／取自陽明交大facebook）



台灣師範大學

因應疫情，自5月17日（週一）起至本學期結束，所有課程全面改為彈性遠距教學。另外，除上課與校隊訓練外，體育館與重訓室將暫停開放；圖書館部分，則暫時不開放校外人士進出。

清華大學

自5月17日（星期一）起全校課程改採遠距教學，校外人車除因公務不得入校。

政治大學

100人以上課程自即日起至6月8日止，全面實施遠距教學。

台灣科技大學

自5月17日起至學期結束，全校所有課程皆改為遠距教學。

台北醫學大學

100人以上以及教室位於地下室之課程，調整為遠距離教學。

東華大學

100人以上之課程，調整為線上教學。

文化大學

即日起至6月8日，選課人數100人（含）以上課程 採取分流遠距教學方式授課，；5月17日起至5月23日全面實施遠距教學。

中山醫學大學

100人以上課程，採分班分流上課。

台北大學

原訂5月17日開始5人以上課程採取「全面遠距」（如提前宣布三級，則立即實施），此段時間「強烈建議」遠距教學。13日宣布更改為百人以上才需要遠距教學。

台北科技大學（北科大）

5/15-30全校課程改採遠距教學，後續再依照疫情的情況再行公布。

成功大學

5人以上課程，5月17日起全面採用遠距授課。

義守大學

至6月8日，全校改採遠距教學，畢典各班採1人代表辦理

中原大學

至5月30日止，教學課程全面實施遠距線上教學為期二週；另外，校方決定取消畢業考與排考，改由授課教師擇定評量方式。

東海大學

5月17日至30日採線上教學方式，日後將視疫情發展及實際情況另行公告後續授課方式。

中華醫大

經投票決定，5月15日至28日全校網路教學，28日後再視情況決定。

長榮大學

5月17日起兩週全校課程採線上教學，體育課程、實驗或實作課程除了採行線上授課外，也可彈性調整課程內容。