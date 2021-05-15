　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不斷更新／27所大專院校「彈性遠距」懶人包　時間、方式一次看　

▲▼台大,大學生,大學,校園。（圖／資料照）

▲各大學紛紛宣布遠距教學。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／整理報導

國內疫情持續升溫，單日暴增180例本土確診案例，行政院今（15）日一早召開記者會，由指揮中心指揮官陳時中宣布雙北升為三級防疫警戒。全台多所大學為圍堵疫情擴大，啟動遠距教學，《ETtoday新聞雲》也為讀者「不斷更新」整理全台各大專院校防疫最新資訊。

▲世新大學。（圖／翻攝自世新大學官網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲世新大學。（圖／讀者提供）

世新大學

5月17日起所有課程皆改為遠距教學。

中原大學

5月17日起至5月30日全面課程採取遠距教學。

淡江大學

5月15日起至5月30日全面實施遠距教學。

東吳大學

5月17日起兩校區（外雙溪、城中）開始全面遠距教學，實施兩週，後續視疫情決議是否延長。

屏東大學

5月17日起至5月23日，全面實施遠距教學為期一周，得視疫情狀況決定是否再延長，另行通知

輔仁大學

5月17日至31日全校實施線上教學授課。

▲輔大宣布遠距。

▲輔大宣布遠距。（圖／取自輔大官網）

高雄大學

5月17日起至6月8日，全校各課程實施遠距教學。

崇右影藝大學

5月17日至23日全面啟動「遠距教學」模式，日後視疫情狀況配合衛服部及教育部指示進行授課調整。

國立海洋大學

5月17日起全校課程採取「遠距教學」模式，並鼓勵教師提前採取遠距教學，超前部署，因應未來疫情變化需求。

台灣大學

5月17日起所有課程改為遠距教學。所有教學館舍禁止學生進入，僅允許教師、職員和助教等進出以錄製線上課程。實驗室請教師安排使用時段，每一時段最多4人同時使用。

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲台灣大學三校系統下周起全面遠距教學。（圖／ETtoday資料照）

陽明交通大學

因應疫情升溫，全校課程改採線上授課，停止辦理實體演講活動，系所會議改採線上會議。

▲陽明交大。（圖／取自陽明交大facebook）

台灣師範大學

因應疫情，自5月17日（週一）起至本學期結束，所有課程全面改為彈性遠距教學。另外，除上課與校隊訓練外，體育館與重訓室將暫停開放；圖書館部分，則暫時不開放校外人士進出。

清華大學

自5月17日（星期一）起全校課程改採遠距教學，校外人車除因公務不得入校。

政治大學

100人以上課程自即日起至6月8日止，全面實施遠距教學。

台灣科技大學

自5月17日起至學期結束，全校所有課程皆改為遠距教學。

台北醫學大學

100人以上以及教室位於地下室之課程，調整為遠距離教學。

東華大學

100人以上之課程，調整為線上教學。

文化大學

即日起至6月8日，選課人數100人（含）以上課程　採取分流遠距教學方式授課，；5月17日起至5月23日全面實施遠距教學。

中山醫學大學

100人以上課程，採分班分流上課。

台北大學

原訂5月17日開始5人以上課程採取「全面遠距」（如提前宣布三級，則立即實施），此段時間「強烈建議」遠距教學。13日宣布更改為百人以上才需要遠距教學。

台北科技大學（北科大）

5/15-30全校課程改採遠距教學，後續再依照疫情的情況再行公布。

成功大學

5人以上課程，5月17日起全面採用遠距授課。

義守大學

至6月8日，全校改採遠距教學，畢典各班採1人代表辦理

中原大學

至5月30日止，教學課程全面實施遠距線上教學為期二週；另外，校方決定取消畢業考與排考，改由授課教師擇定評量方式。

東海大學

5月17日至30日採線上教學方式，日後將視疫情發展及實際情況另行公告後續授課方式。

中華醫大

經投票決定，5月15日至28日全校網路教學，28日後再視情況決定。

長榮大學

5月17日起兩週全校課程採線上教學，體育課程、實驗或實作課程除了採行線上授課外，也可彈性調整課程內容。

 
ET快訊
LIVE／雙北升三級警戒　侯友宜記者會說明
親睹全聯「驚人一幕」全爆滿！　美女律師1原因放棄回家
快訊／捷運、台鐵區間車今起人流管制！候車區全面禁止飲食
雙北防疫警戒升第三級　電影院、戲院也關閉
雙北搶食物！　台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」
快訊／「禁台令」連江縣開第一槍！公務員非經奉准禁止來台出差
雙北三級警戒！　「各項措施」重點一次看
為「搶口罩」爆衝突！　民眾湧全聯搶防疫物資

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

看不到了！HELLO KITTY熱氣球首飛取消　全台「3大熱氣球都停辦」

快訊／桃園也爆搶貨潮！全聯衛生紙、泡麵、罐頭、生鮮搶購一空

北市傳統市場啟動實名制　全市12行政區僅開放39處

開門2.5hrs物資全空！家樂福板橋店「直接拉下鐵門」：不開放進入

雙北三級警戒「不是叫你逃難」　美女醫神解析：大家不用囤泡麵

快訊／因應疫情！全大運「13項賽事」延期舉辦…預計9月前辦理完畢

捷運、台鐵區間車今起人流管制！大眾運輸候車區全面禁止飲食

「無人機操控證測驗」停辦！報名者以請假處理　警戒降級後再開放

3進3出採檢害醫護被隔離！獅團父女扯謊引眾怒　衛生局：心態可議

在和平醫院上班！小2兒「坐最後排」禁和同學互動：媽咪放心我很好

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

夏娃陳庭妮！林柏宏溫昇豪選她一起無人島　「媽媽是職業？」劉冠廷注音聯想大爆發

以色列、巴勒斯坦「衝突升溫」　千枚飛彈對轟！14F高樓被炸爛

雲林街道驚見花盆「奪命血滴子」　專刺路過車輪胎...受害車主提告

徐凱希不忍了！宣戰黑粉「你們真的惹錯人」 熊熊怒曝「被罵這2字次數」提告全賠可賺600萬

路人站斑馬線中央「想過又不敢過」　騎士停車卡位幫開路：快過去啦！

看不到了！HELLO KITTY熱氣球首飛取消　全台「3大熱氣球都停辦」

快訊／桃園也爆搶貨潮！全聯衛生紙、泡麵、罐頭、生鮮搶購一空

北市傳統市場啟動實名制　全市12行政區僅開放39處

開門2.5hrs物資全空！家樂福板橋店「直接拉下鐵門」：不開放進入

雙北三級警戒「不是叫你逃難」　美女醫神解析：大家不用囤泡麵

快訊／因應疫情！全大運「13項賽事」延期舉辦…預計9月前辦理完畢

捷運、台鐵區間車今起人流管制！大眾運輸候車區全面禁止飲食

「無人機操控證測驗」停辦！報名者以請假處理　警戒降級後再開放

3進3出採檢害醫護被隔離！獅團父女扯謊引眾怒　衛生局：心態可議

在和平醫院上班！小2兒「坐最後排」禁和同學互動：媽咪放心我很好

看不到了！HELLO KITTY熱氣球首飛取消　全台「3大熱氣球都停辦」

外送平台大當機！熊貓超市瞬間爆量訂單　超出負荷「狂轉圈」

快訊／桃園也爆搶貨潮！全聯衛生紙、泡麵、罐頭、生鮮搶購一空

荔枝椿象花蓮現蹤！噴臭汁引發過敏、傷作物　4防治法很有效

媽在印度打AZ疫苗「昏迷死亡」　照出腦溢血！澳洲兒：非常後悔

LIVE／侯友宜：1030急電陳時中　達成雙北升三級警戒共識

北市傳統市場啟動實名制　全市12行政區僅開放39處

開門2.5hrs物資全空！家樂福板橋店「直接拉下鐵門」：不開放進入

確診狂爆！唐綺陽警示「到這天為止」還有更多不安消息　關鍵期曝光

雙北三級警戒「不是叫你逃難」　美女醫神解析：大家不用囤泡麵

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

生活熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

本土狂爆180例「雙北升3級警戒」　措施一次看

雙北三級警戒「民憂會封城」　陳時中曝四級標準

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

4天增64本土「不升第三級？」　陳時中回應了

雙北以外都二級！陳時中：二、三級地區民眾不要移動

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

單日新增180例！陳時中：43例在萬華

單日增180例「萬華狂爆43例」　陳時中：大部分是工作者

更多熱門

相關新聞

菜攤、全聯擠不進…台北民眾「衝超商掃泡麵」

菜攤、全聯擠不進…台北民眾「衝超商掃泡麵」

本土疫情大爆炸，稍早行政院長蘇貞昌會同中央疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，本土確診個案再添180人，雙北進入第三級警戒。記者會後各地湧現搶購潮，不少民眾直衝大賣場採購生鮮、日常用品。

大批人龍搶口罩　民眾爆體衝突

大批人龍搶口罩　民眾爆體衝突

直擊／雙北全聯、家樂福！結帳至少2小時↑

直擊／雙北全聯、家樂福！結帳至少2小時↑

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

台南加強醫療院所篩檢防護嚴守社區防線！

台南加強醫療院所篩檢防護嚴守社區防線！

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情新冠肺炎遠距教學大專院校大學

讀者迴響

熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

快訊／本土確診驚爆180例　政院宣布防疫升級

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

疫情警戒升三級？　蘇貞昌、陳時中臨時記者說明

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

即／龍捲風襲武漢！傷亡人數不明

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

口罩要戴2層　美醫師：台灣防疫「停在去年」

「熱吻茶室闆娘」苦主男現身　一句話嚇壞眾人

本土狂爆180例「雙北升3級警戒」　措施一次看

雙北三級警戒「民憂會封城」　陳時中曝四級標準

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

4天增64本土「不升第三級？」　陳時中回應了

更多

最夯影音

更多
女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害
地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面