西螺夜市500攤商抗疫自救！提供酒精、口罩　遊客驚喜：太貼心了

▲人潮如織的夜市，管理單位派員在進出口提供酒精供逛夜市遊客消毒，也提供口罩防疫。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中國武漢肺炎疫情持續升溫，引起民眾擔憂紛紛搶買口罩自保，目前市面上的口罩幾乎買不到，在此疫情嚴峻之際，人潮如織的夜市，管理單位派員在進出口提供酒精供逛夜市遊客消毒，也提供口罩防疫。

近來因武漢肺癌疫情影響，雲林西螺鎮東南觀光夜市管理人員於夜市入口處提供75%酒精讓逛夜市民眾噴灑消毒，也提供口罩讓沒戴口罩的民眾拿取使用，東南觀光夜市總幹事黃建發表示，「防疫問題不容小覷 ，在人潮密集的夜市中，我們也嚴陣以待。」

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黃建發說，配合政府宣導，都有確實做好防疫動作，在無論酒精或口罩上，也希望疫情不在擴展擴大，包含廁所部分不定時都有工作人員確實以消毒水進行消毒；攤商業者部分在5點進場都一一分發口罩，並宣導必須掛戴，除口罩外，為保所有消費者、遊客與自身衛生，器具桌椅部分也均必須不定時進行消毒。

▲東南觀光夜市管理人員於夜市入口處提供75%酒精讓逛夜市民眾噴灑消毒，也提供口罩讓沒戴口罩的民眾拿取使用。（圖／記者蔡佩旻攝）

逛夜市的廖姓民眾表示，有聽到夜市廣播說管理室有提供酒精可噴灑消毒，有點意外，真的有感受到全民總動員，聞及也提供口罩給沒戴口罩的民眾逛夜市配戴，直呼「也太貼心了吧」，很支持夜市管理單位做法，而且賣餐食的攤商人員全數配戴口罩，不談防疫來講也真的感覺比較衛生。

雲林縣西螺東南觀光夜市占地1.7公頃，來自彰化、嘉義、南投等各地美食、異國風味美食及日常生活、雜貨、娛樂等設逾500攤位，走道寬敞廁所乾淨，設有1.4公頃汽車、機車停車場，吸引彰化、嘉義等鄰近縣市逛夜市鄉親的需求，每星期日晚間營業，一日人潮可達6千人次以上。

▲攤商業者部分在進場即分發口罩，並宣導必須掛戴，除口罩外，為保所有消費者與自身衛生，器具桌椅部分也均必須不定時進行消毒。（圖／記者蔡佩旻攝）



▲攤商業者部分在進場即分發口罩，並宣導必須掛戴，除口罩外，為保所有消費者與自身衛生，器具桌椅部分也均必須不定時進行消毒。（圖／記者蔡佩旻攝）



▲夜市管理人員表示，配合政府宣導，都有確實做好防疫動作，包含廁所部分不定時都有工作人員確實以消毒水進行消毒。（圖／記者蔡佩旻攝）



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