快訊／侯友宜：其他區確診「不低於蘆洲」　隨時準備高風險區封鎖普篩

<br type="_moz"> <p>記者羅婉庭／新北報導</p> <p>中央流行指揮中心指揮官陳時中15日宣布雙北升為三級防疫警戒，昨日一夜暴增180人確診，集中於台北市萬華、新北市蘆洲區。針對蘆洲區域疫情，新北市長侯友宜表示，大家不要污名化蘆洲，其他地區確診人數都不會低於蘆洲，封鎖高風險的社區感染區及區域普篩。</p> <p>侯友宜強調，大家不要污名化蘆洲，獅子會有些成員是蘆洲居民，諾富特一名水電工也居住在那，讓外界認為蘆洲是高風險區域。從萬華快篩區擴散出來的，對新北市來說，其他地區確診人數，不低於蘆洲區，因此，新北市昨天才要大規模消毒。</p> <p>侯友宜強調，針對封鎖高風險的社區感染區塊，已準備做全面篩檢，醫療院所以已經待命，隨時可以啟動。他表示，如果新北市出現高危險的疫情區域，一定會採取封鎖，全部快篩，嚴格做好區塊的管控，新北市對此已經做好整備。</p> <p>侯友宜說，這就先封鎖區塊，如果區塊封不住，從社區感染不斷的擴散出去，連動了幾個社區，甚至跨到縣市的時候，新北市該採取更強烈的第四級以上的作為，該封該做就要立即來做，不能讓疫情擴大。</p> <p>侯友宜強調，新北市54家責任醫院、18家急救醫院都已整備完成，只要發現高危險區塊，醫院就會成立快篩站，昨天已請各醫院隨時做好準備。</p>

記者羅婉庭／新北報導

中央流行指揮中心指揮官陳時中15日宣布雙北升為三級防疫警戒，昨日一夜暴增180人確診，集中於台北市萬華、新北市蘆洲區。針對蘆洲區域疫情，新北市長侯友宜表示，大家不要污名化蘆洲，其他地區確診人數都不會低於蘆洲，封鎖高風險的社區感染區及區域普篩。

侯友宜強調，大家不要污名化蘆洲，獅子會有些成員是蘆洲居民，諾富特一名水電工也居住在那，讓外界認為蘆洲是高風險區域。從萬華快篩區擴散出來的，對新北市來說，其他地區確診人數，不低於蘆洲區，因此，新北市昨天才要大規模消毒。

侯友宜強調，針對封鎖高風險的社區感染區塊，已準備做全面篩檢，醫療院所以已經待命，隨時可以啟動。他表示，如果新北市出現高危險的疫情區域，一定會採取封鎖，全部快篩，嚴格做好區塊的管控，新北市對此已經做好整備。

侯友宜說，這就先封鎖區塊，如果區塊封不住，從社區感染不斷的擴散出去，連動了幾個社區，甚至跨到縣市的時候，新北市該採取更強烈的第四級以上的作為，該封該做就要立即來做，不能讓疫情擴大。

侯友宜強調，新北市54家責任醫院、18家急救醫院都已整備完成，只要發現高危險區塊，醫院就會成立快篩站，昨天已請各醫院隨時做好準備。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）