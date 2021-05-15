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因應北部疫情大爆發　台南加強醫療院所篩檢防護嚴守社區防線！

▲因應北部疫情大爆發，台南市為提高防疫警戒，減少本土病例致社區感染風險，自即日起提升4項醫療院所篩檢量能及防護之相關限制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因應北部疫情大爆發，台南市為提高防疫警戒，減少本土病例致社區感染風險，自即日起提升4項醫療院所篩檢量能及防護之相關限制措施。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應北部疫情大爆發，台南市緊急於15日召開第7次即時線上協調指揮中心會議，由趙卿惠主持，為提高防疫警戒，減少本土病例致社區感染風險，自即日起提升4項醫療院所篩檢量能及防護之相關限制措施。

限制措施如下：1、醫療院所回復疫情最緊張期間警戒等級，嚴格管制人員出入限制，設置戶外篩檢站，詢問TOCC（旅遊史）時確認是否有北部旅遊史，提高相關警覺；以多種條件參照、決定病人之分流，有效阻絕疑似個案進入醫療院所急診候診區，減少院內感染風險。

2、診所因地制宜設立戶外篩檢站，有效保護醫護人員，管控出入口限制人流，阻絕疑似個案進入診所。3、台南市政府將於車站等各大重要交通地點及遊客中心設立標語加強宣導，提醒民眾非必要盡量勿外出、有症狀者勿自行搭乘交通工具等。4、為防止隱形傳染鍊，台南市的一般住宿旅館也應提高警覺，加強防疫作為，提醒注入民眾進出旅館全程配戴口罩、保持安全社交距離。

台南市長黃偉哲指出，各地不斷傳出確診病例，行政院今早已宣布雙北進入第三級警戒，並對外發布防疫因應措施，而台南市政府為因應北部疫情爆發，今天一早緊急召開協調指揮中心會議 ，提高防疫警戒，自即日起提升醫療院所篩檢量能及防護之相關限制措施，請大家配合執行，堅守台南社區防線。

▲因應北部疫情大爆發，台南市為提高防疫警戒，減少本土病例致社區感染風險，自即日起提升4項醫療院所篩檢量能及防護之相關限制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，行政院宣布全國防疫因應措施：一、休閒娛樂場所應關閉：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒
吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三暖等設施之容瘦身場所）、保球馆、撞球場、健身中心（含民運動中心）、室内螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

二、全國宗教祭祝場所活動部分，全面停止進香團與遶境相關活動，包括寺院、宮廟、教堂（教會）及其他類似場所之活動，應落實實聯制與社交距離，並加強清消。三、全國中、小學校園停止對外開放。四、全國社團停止交接活動。

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