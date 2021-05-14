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王浩宇呼籲不要再找「戰范」　3+11是「經濟跟防疫」上找平衡點

▲▼台北市萬華區大消毒 街道 茶館。（圖／記者屠惠剛攝）

▲華航與諾富特飯店疫情破口，逐漸演變成台灣各地社區感染。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

華航與諾富特飯店疫情破口，逐漸演變成台灣各地社區感染的情況，許多人將矛頭指向立委范雲開協調會，促成機師由原本的「5＋9」調整為「3＋11」。對此錢桃園市議員王浩宇呼籲網友，不要再找「戰范」， 所謂的3+11，當初是很善意的建議，後續造成社區風險，確實應該檢討，但台灣本來就一直在經濟跟防疫上找平衡點，最沒有必要的就是「找戰犯」。

▲▼立法院教育委員會,范雲。（圖／記者李毓康攝）

▲范雲因為協調機師3+11，因此被網友認為是戰犯。（圖／記者李毓康攝）

王浩宇在臉書發文表示，不要再找戰「范」了，在防疫的同時，要維持台灣的經濟穩定發展，讓台灣穩定的走下去，這段時間機組人員真的超級可憐的。其中，空服員因為乘客減少、飛行時數少，一個月都有超過半個月的時間在隔離，工作壓力真的很大。但台灣半導體等產業熱絡、貨運需求超大，機師們幾乎是每個月有22-26都天在隔離。

王浩宇說，他們不是在國外隔離，就是在國內隔離，都是到外站一落地就由專車接送到旅館直接進房間，而且不給房卡，等要值回程班時，再專車送回機場，根本沒有機會接觸人群社會。任何正常人都不會受的了這種上班高壓、下班隔離的狀態，也因此航空業有很多機師出現心理狀況，對飛安產生嚴重危害。

▲民進黨桃園市議員王浩宇▼ 。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇強調，台灣一直在經濟跟防疫找平衡點 。（圖／翻攝王浩宇臉書）

王浩宇強調，所謂的3+11，當初是很善意的建議。至於後面是否因此造成社區風險，我覺得確實應該檢討，但台灣本來就一直在經濟跟防疫上找平衡點。最沒有必要的就是找戰犯。

網友對此表示，「政策是好的！但後續管理及自律....... 」、「問題就出在這個11，有些居家隔離期就到處趴趴走，尤其那些外國籍的非常刁」、「我比較不能接受的是，他接了選服後，沒有再做好事後追蹤(監督)。」

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