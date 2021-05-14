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獅子團女兒確診「曾搭捷運」返家　高捷今晚展開大消毒

▲▼高雄捷運14日晚間大消毒。（圖／高雄捷運提供）

▲因應蘆洲感染群聚，高市府即日起公共場所全面清消，高雄捷運14日晚間展開大消毒。（圖／高雄捷運提供）

記者許宥孺／高雄報導

指揮中心14日公佈29例本土個案，其中案1289住高雄，為蘆洲群聚感染案，衛生局緊急匡列245人列居家隔離、自主管理對象，另調查，案1289曾於5月9日搭乘普悠瑪127車次南下高雄，後轉乘高雄捷運，再步行回小港住家。對此，高雄捷運14日晚間也將進行大消毒。

高雄市衛生局表示，案1289於5月8日回新北市蘆洲老家與父母過母親節，與家人相處24小時後，5月9日搭乘普悠瑪127車次回到高雄，並轉搭捷運回小港，再走路返家，回家後看到新聞，自行到院採檢並確診，為無症狀患者。

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▲▼高雄捷運14日晚間大消毒。（圖／高雄捷運提供）

▲▼高雄捷運14日晚間大消毒。（圖／高雄捷運提供）

▲▼高雄捷運14日晚間大消毒。（圖／高雄捷運提供）

因應蘆洲群聚感染案，高雄市政府14日宣布六大防疫措施，民眾進出所有公共場域應一律戴口罩、各營業場所除工作人員全程配戴口罩，應主動要求入內民眾戴口罩，無管制措施者，處3000-15000元罰鍰、暫停市府所主辦及參訪之活動、開設之營業及公共場域強制戴口罩+實聯制+量體溫+總量管制+人流控管。無法落實者應暫停營業或關閉場所、大型賣場、百貨商場召開說明會，宣導落實防疫作為、即日起全市夜市、市場、交通轉運站、校園、戲院、醫療院所、旅館、社區集會所等公共場所全面清消。

由於案1289曾搭捷運返家，高雄捷運表示，配合今日全市重點場域消毒之防疫措施，高雄輕軌與捷運落實執行，今晚會依序先消毒共構站、人潮大站及其餘各車站，列車回廠後亦將加強清潔消毒。

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