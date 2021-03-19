春遊古蹟　「我愛古蹟•親子共畫」活動報名開跑！

▲台南市文化局期望運用趣味方式，拉近文化資產與民眾的距離，規劃於兒童節連假的4月3日當天，在台南市古蹟景點舉辦親子共同繪畫活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南是台灣的歷史名城，擁有豐富的文化資產，台南市文化局期望運用趣味方式，拉近文化資產與民眾的距離，規劃於兒童節連假的4月3日（星期六）當天，在台南市古蹟景點舉辦親子共同繪畫活動。

文化局指出，除「免收報名費」外，以「就讀幼兒園至國民小學六年級間之兒童」為報名對象，完成報名者於活動當日得免費入園，並由家長（人數不限）共同參與，其中家長1人也可享免費入園優惠。活動自即日起開放報名，歡迎喜愛古蹟及繪畫的民眾踴躍報名參加！

市長黃偉哲指出，台南市古蹟區每逢連假都是熱門的觀光景點，此次文化局規劃於兒童節連假在赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及1661台灣船園區等5大景點，舉辦「我愛古蹟•親子共畫」活動，極具文化與教育意義，除增進親子互動外，也鼓勵親子透過一筆一畫共同勾勒出對古蹟建築的線條、樣貌與想像，進一步激發對文化資產的興趣，提升民眾對古蹟建築的關懷及保護文化資產的意識。春假期間，歡迎家長與小朋友大手牽小手，到臺南古蹟景點來趟文化之旅，絕對是親子春假旅遊的最佳安排。

文化局表示，2021年雙十國慶舉辦的雙十「古蹟親子共畫」活動，報名狀況熱烈，成果頗受好評，成功營造古蹟兼具藝文、悠閒與歡樂的氛圍，因此規劃於今年兒童節連假再次舉辦。

本次「我愛古蹟•親子共畫」活動採事先線上報名，現場創作，報名網址https://www.accupass.com/event/2103161000371379716805當日完成繪畫作品者，將頒發榮譽獎狀及完畫獎品，名額有限，額滿為止，先搶先贏唷！其他相關活動資訊請上文化局網站https://culture.tainan.gov.tw/home查詢或持續關注「藝遊台南」臉書粉絲專頁。

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