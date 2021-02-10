春節駕車出遊「先檢查這些」　技師警告：強行上路恐引火燒車

▲由於引擎長期處在高溫狀態，若出現滲油恐釀火燒車意外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者游宗樺／台北報導

過年期間許多人選擇開車出門，但除了基本的「5油3水」要檢查外，引擎室內還有一些保養細節不可不注意，尤其中古車車況百百種，若疏於照顧恐釀成火燒車意外，車輛技師提醒，引擎室在運作時溫度極高，如遇機油滲漏恐會引燃，在選購中古車時務必注意，避免春遊遇上火燒車夢魘。

技師簡鍇全表示，車頭引擎室運作時，溫度會急遽拉高，若是引擎上的墊片老化，導致機油滲漏，長期之下會累積形成油泥，遇到高溫極有可能引發火勢。此外，電線老化也可能導致走火，老車車主或購買中古車時都一定要注意，一定要定時保養、檢查，開車時也要多留意水溫錶，才能在溫度異常飆高的情況下趕緊處置。

簡鍇全補充，有時在檢查車況時，發現冷卻水管內有雜質，推測是鏽蝕的金屬碎粒掉落，這往往也會影響散熱，尤其是推動冷卻水循環的風扇，在降低引擎溫度上至關重要，停止運作會讓引擎室溫度飆高，進而提高車輛拋錨的機率，甚至起火的風險，這些往往都是部分車主忽略的保養細節。

▲技師提醒，引擎油管及散熱構件需注意保養，避免溫度過高。（圖／記者游宗樺攝）

為了讓消費者在選購中古車時能更放心，現在許多中古車商會加入認證聯盟，提供包含無泡水車、無重大事故及未變造引擎的保證，簡鍇全指出，這些保證可以確保車內沒有進水，且引擎室也無泡過水，在車子配備多項電子設備的當下，無泡水可以避免設備故障，消費者若想確認車輛有無泡過水，也可以從膠條、座椅跟引擎室縫隙中是否含有泥沙判斷。

此外，簡鍇全強調，若中古車的供油系統老化或撞過沒修好，在維修檢查時未注意改善，恐導致汽油在管路滲漏，形成火燒車的隱患，因此在選購中古車時，務必要確認車輛有無發生過重大事故、車體剛性是否完整，車身或引擎號碼有無變造痕跡。

至於中古車保固問題，簡鍇全說明，以自身加入的中古車大聯盟而言，在購車時會提供一張「車輛認證書」，上面登載車輛的引擎號碼、里程及車輛骨架結構修復紀錄，消費者可憑認證號碼，享有該聯盟合作車廠的有限保固服務，藉由技師檢查，確認所買的中古車引擎、變速箱、方向機、啟動馬達及發電機本體符合安全駕駛的需求。

▲簡鍇全提到，購買中古車需選有信譽的車商，取得車況相關證書保障權益。（圖／記者游宗樺攝）

簡鍇全指出，為了上路的安全，車主除了要留意引擎室的狀況，避免內部構建故障產生火燒車的風險。在選購中古車時，則要注意中古車商的信譽，避免購買有安全疑慮的車輛，最好是找有加入中古車大聯盟認證的車商較有保障。