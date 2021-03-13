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清明連假玩起來！長榮酒店6大好康　五星住宿「買1送1」房價2折起

▲▼長榮桂冠酒店推出週年慶六重奏。（圖／長榮提供）

▲長榮桂冠酒店房價下殺2折起。（圖／長榮提供）

記者李宜秦／台北報導

清明兒童連假將至，不少民眾安排假期外出旅遊。長榮國際連鎖酒店搶攻國旅春遊商機，即日起至4月30日止，結合旗下基隆、台北、台中、嘉義、台南、礁溪共6家酒店，推出「週年慶好禮六重奏」活動，還有買一送一、滿額抽大獎等多項優惠，消費者更有機會可以獨得住宿券、龍蝦鍋、旅遊套券及機能防護夾克，住宿限量下殺2折起。

長榮表示，凡3月15日至4月30日期間，單筆住宿消費滿6666元，至活動網頁登錄發票就有機會抽中全台六館通用的免費住宿券，以及長榮桂冠酒店（台北）波士頓活龍蝦雙鮮鍋、長榮鳳凰酒店（礁溪）半日遊套票，還有超熱賣的長榮航空機能防護夾克等多樣超人氣商品。

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3月底前入住長榮桂冠酒店（基隆、台北）任一酒店，連續入住兩晚或一次入住兩間，皆可享有買一送一優惠，雙人房最低只要4,998元起，平均每房每晚不到2500元。

▲▼長榮桂冠酒店推出週年慶六重奏。（圖／長榮提供）

▲▼長榮桂冠酒店推出週年慶六重奏。（圖／長榮提供）

▲▼長榮桂冠酒店推出週年慶六重奏。（圖／長榮提供）

搭配週年慶活動，即日起至3月31日止，推出9月底前皆適用的優惠住宿券，每張只要2499元，一次買十張，每張再省100元，持一張住宿券即可兌換基隆、台北、台中、嘉義、台南平日住宿一晚(不含早餐)，持三張住宿券可兌換礁溪平日住宿一晚，再加贈雙人午餐或早餐。

4月1日至4月30日期間入住全台長榮酒店，預訂指定住房專案加碼贈送12歲以下兒童早餐1客，再加贈兒童遊樂場或藝文手作體驗券。

▲▼長榮桂冠酒店推出週年慶六重奏。（圖／長榮提供）

▲▼長榮桂冠酒店祭出買一送一、抽機能衣等好康活動。（圖／長榮提供）

▲▼長榮桂冠酒店推出週年慶六重奏。（圖／長榮提供）

除了台北、基隆的優惠專案外，長榮鳳凰酒店（礁溪）推出結合台糖長榮酒店（台南）的【下一站 台南】住房優惠，即日起至6月底前，入住礁溪酒店，只要9999元起，再贈送台糖長榮住宿券乙張。

4月底前，長榮桂冠酒店官網也推出獨家優惠，預訂平日入住長榮桂冠酒店（台中），超低價2055元起，入住台糖長榮酒店（台南）更是超值，每房只要2021元起。

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