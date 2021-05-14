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來一杯透心涼！網友熱議6大啤酒揭曉　5大下酒菜最對味

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼啤酒示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲炎炎夏日，不少人會來杯清涼的啤酒消暑一下。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

天氣漸漸變得炎熱，下班後在家來罐冰過的啤酒，一口喝下透心涼。市售啤酒品牌、口味眾多，很多人也都有自己喜愛的私藏啤酒，也會在網路上互相討論分享，其中有6大啤酒不能錯過，不僅網友熱議，前3名還是近期推出的話題新品。

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夏天是啤酒的季節，為了解網友熱議的啤酒品牌，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台啤酒話題近3個月內的網路聲量表現，同時揭露人氣下酒菜怎麼配著吃最對味。從啤酒品牌網路聲量排行榜來看，最高的3大品牌依序是金色三麥、三得利、海尼根，近期上市的新品備受討論，4～6名則分別由台灣啤酒、臺虎精釀、台灣麒麟拿下。

聲量排第1名的金色三麥新推出「濃情草莓小麥啤酒」、「茶啤」等系列，在社群上與粉絲互動率高，就有網友表示「草莓啤酒是心動的感覺」、「要開始把家裡附近超商都掃一遍」。

第2名的三得利，旗下「HOROYOI微醉」一直廣受大眾喜愛，沙瓦系列更有「少女的沙瓦」稱號，而新出的「乳酸沙瓦」在社群及討論區均獲得一片好評，獲得「大人專屬的乳酸飲料」評價回饋。第3名的海尼根與Mr.Wish聯名合作推出無酒精飲品「桃氣醉醉」，同樣備受矚目，激起大票網友的少女心。

六款熱議啤酒品牌（圖／「Social Lab社群實驗室」提供）

▲▼網路調查最受熱議啤酒品牌以及下酒菜人氣王。（圖／「Social Lab社群實驗室」提供）

六款熱議啤酒品牌（圖／「Social Lab社群實驗室」提供）

喝啤酒也要來點下酒菜，不過要配什麼才對味？在另一項「5大下酒菜聲量排行榜」中，最多人討論的就是「燒烤」，不少網友認為燒肉店、居酒屋裡的烤肉、串燒搭配啤酒根本是天作之合，尤其能「大口吃肉、大口喝酒」絕對舒壓；其次是「零食類」，例如洋芋片、小魚乾、花生等都是人氣選擇。

另外，受到韓劇熱潮影響，「炸雞」配啤酒已經是不用多說的神之組合，不過台式「鹽酥雞」也很熱門。其他像是「滷味」、「熱炒」也都在聲量榜上。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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