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一夜炸出29例本土！看圖秒懂「3條恐怖傳播鏈」　7人接觸史難查

記者張乃文／整理報導

台灣疫情連環爆！今（14）再新增29例本土個案，目前累計3起本土群聚案，分別為宜蘭遊藝場、蘆洲前獅子會長及萬華茶藝館事件，且截至今日已有64人確診；值得注意的是，有7例尚查無相關性。《ETtoday新聞雲》也整理製表，釐清各確診者的關係。

▲▼獅子會群聚事件25本土病例（圖／曾梓倩製）

▲獅子會群聚事件25本土病例。（圖／曾梓倩製）

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國內新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今公佈國內新增29例本土病例（案1263至案1291，含5月13日晚間公布2例，包括案1272及案1273），皆為本國籍，為16例女性及13例男性，其中案1289是今天確診名單中，唯一一位住在南部的確診者。

指揮中心解析，其中16例與臺北市萬華區茶藝館及周邊相關；5例與案1203及其相關個案有關；1例與宜蘭遊藝場個案相關；7例尚查無相關性。

另從指揮中心公布的本土個案圖中，案1289為30多歲女性，是今天確診名單中，唯一一位居住地在南部的個案，該名個案並無症狀，今日確診。陳時中表示，案1229是案1203獅子會前會長的友人，經衛生單位調查後匡列為接觸者並進行採檢，於12日確診。案1289（女兒）看新聞後，自覺曾在父親（案1229）可傳染期有到新北市與家人相聚時間長達一天多，因此即使沒症狀，仍自行到醫院採檢，並於今日確診。

▲▼萬華茶藝館事件22本土病例（圖／曾梓倩製）

▲萬華茶藝館事件22本土病例（圖／曾梓倩製）

指揮中心12日公佈的案1216、案1231、案1232分別為30多歲女性、未滿10歲男童及60多歲女性，分別為羅東「銀河百家樂」遊藝場員工，以及確診員工之接觸者。另外，案1217為50多歲女性，在基隆長庚被驗出，於5/4～10日間曾5次前往同一家診所，後來病況持續且嚴重而就醫，被通報確診後，目前為嚴重肺炎治療中。

蘆洲案前獅子會長案1203於11日確診，12日新增其接觸者為案1218、案1219及案1223至1230等10人，5女5男年齡介於50多歲至70多歲，其中1人為蘆洲獅子男妻子，其餘9人為友人。昨日累計除了上述2群聚、1獨立個案，還有2名在北市萬華區「茶藝館」工作的案1220及案1221，分別為60多歲及50多歲女性，感染源仍待釐清。

接著，13日不僅蘆洲獅子會群聚案、宜蘭遊藝場群聚案出現延伸情況，就連萬華也爆出群聚。分別為案1245～1257共7男2女，年齡介於30多歲至80多歲，其中4人無症狀，5人曾有症狀（發病日介於5/6～11日）。9人因曾與前獅子會長（案1203）於餐廳用餐，匡列為接觸者並採檢確診。

▲▼遊藝場群聚事件9本土病例（圖／曾梓倩製）

▲遊藝場群聚事件9本土病例。（圖／曾梓倩製）

此外，指揮中心也公佈萬華阿公店新增案1247、1252及1254，為30多歲至50多歲女性，分別於北市萬華區3家不同茶藝館工作，3人於5/8～10陸續出現症狀，並曾至診所就醫，後續分別於5/11、12至醫院採檢後確診；另外案1249則為60多歲男性，5/5出現乾咳、打噴嚏症狀，7日發燒、肌肉痠痛、喉嚨痛及頭痛於10日就醫，因持續發燒於12日採檢後確診，初步判定個案定期於萬華區活動，而疫調結果顯示，個案也曾至宜蘭2家遊藝場。

指揮中心表示，蘆洲群聚案相關個案中，有部分個案曾至萬華區茶藝館活動；另外萬華區茶藝館，也有個案分別曾至宜蘭縣礁溪的「巨城電玩」遊藝場及宜蘭市新民路「大地球」遊藝場活動，因該2家遊藝場為羅東「銀河百家樂」遊藝場之分店，衛生單位將持續深入調查，釐清關聯性。

ET快訊
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炸出29例本土　看圖秒懂「3條恐怖傳播鏈」
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