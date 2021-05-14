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快訊／網傳雙北快關窗「化學兵藥劑非常毒」 國防部斥：假訊息

▲化學兵消毒。（圖／軍聞社）

▲化學兵消毒。（圖／軍聞社）

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情升溫，多個縣市展開消毒，然而今（14）日網路流傳，新北市與台北市14日與15日晚間將有陸軍化學兵進行全面消毒，呼籲民眾晚上在家務必門窗緊閉。對此，國防部駁斥這是假消息，並澄清化學兵使用的消毒藥劑對人體無直接傷害。

網路流傳，「今天晚上務必將家中的門窗關緊，尤其是陽台的窗，因為新北市與台北市在星期五和星期六兩天，會有陸軍化學兵群來進行全面消毒，什麼時候消毒到哪裡無法預知，所以請大家這兩天都要謹慎，這兩天也不要買路邊攤或事面對馬路邊開放式廚房的餐飲及食物，因為化學兵群的藥劑非常毒，不知該店家在消毒後，是否有仔細清潔，請大家這三天吃外食要小心謹慎」。

對此，國防部晚間透過臉書「國防部發言人」駁斥，這是網路假信息，惡意指控化學兵所使用的消毒藥劑具有毒性。國防部強調，陸軍化學兵所使用的消毒藥劑為1:50的稀釋漂白水，主要功能在殺菌，對人體沒有直接傷害。

國防部指出，陸軍化學兵接受中央流行疫情指揮中心及各縣市政府提出需求支援進行消毒工作；主要針對有疫情出現地區與地點進行消毒工作，並非網路誤傳化學兵將針對雙北進行全面性消毒。

▼國防部駁斥網路流傳的「化學兵消毒」消息為假訊息。（合併圖／讀者提供、翻攝自臉書「國防部發言人」）

▼國防部駁斥網路流傳的「化學兵消毒」消息為假訊息。（合併圖／讀者提供、翻攝自臉書「國防部發言人」）

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