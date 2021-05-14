蔡易餘澄清「自行」自主健康管理　並非被CDC匡列對象

▲確診個案疑似參加布袋嘉應廟衝水路。（圖／嘉義縣政府提供）



記者林銘翰／台北報導

國內新冠肺炎疫情升溫，民進黨立委蔡易餘曾與確診者出席同場活動，14日起實施自主健康管理。對此，蔡易餘晚間表示，自己是基於有跟萬華確診者8日在布袋的廟會同場，因此自我提高標準，「自行」自主健康管理，並非疾管署（CDC）的匡列者。

中央疫情指揮中心日前公布，一名女性確診者8日參加有183年歷史的布袋新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」祭典，當天出席祭典的政治人物包括蔡易餘、嘉義縣長翁章梁、國民黨立委翁重鈞等人。

有鑑於此，蔡易餘14日上午於立法院會簽到後，就回到國會辦公室自主管理。據悉，蔡易餘因擔憂有染疫風險，早已向民進黨團請假，並且返回辦公室實施自主管理。

對此，蔡易餘晚間受訪時表示，自己是基於有跟萬華確診者8日在嘉義布袋的廟會同場，因此自我提高標準，「自行」自主健康管理，並非被CDC匡列者。

蔡易餘強調，自主健康管理還是可以上班，只是要全程戴好口罩，避免到集會的場合。

此外，因應中央疫情指揮中心提升疫情警戒至第二級，立法院也於11日宣布提升防疫5大措施，包括民眾參訪暫緩，院內各社團活動暫停辦理，並轉知行政院各部會主管出席立法院相關會議時，陪同幕僚以一人為原則。

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