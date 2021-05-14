蘇貞昌列物資庫存「口罩有8億片」：準備持續編列防疫與紓困預算

▲蘇貞昌安撫民心，表示台灣有堅守崗位的防疫人員及充足的民生、防疫物資。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國內爆發多點社區感染，導致本土病例飆升，不過行政院長蘇貞昌14日晚間安撫民心，強調民生、防疫物資充足，呼籲勿搶買囤貨而增加群聚風險，另外，也勿輕信及散播網路假訊息。

「現在的台灣，比一年前有著更好的準備和體質！」蘇貞昌在臉書表示，我們的國家又面臨新一波疫情，但比起去年，我們有足夠的防疫經驗、人員的訓練、更充裕的物資，也準備持續編列防疫與紓困的預算。

蘇貞昌指出，在疫情穩定的時候，他已請各部會盤點戰備物資，將倉庫塞滿，所以酒精、口罩、隔離衣等防疫物資，存貨和產能都很充裕，民生物資的供應也很穩定，不該在此時搶買囤貨，徒增群聚風險。

另外，蘇貞昌也強調，網路上充斥許多假訊息，無論是錄音檔還是對話截圖，都不要輕易信任，更不要散播任何未經中央流行疫情指揮中心證實的疫情訊息。

他提醒，亂傳謠言不但觸法、也嚴重影響防疫，請大家多注意指揮中心公布的資訊，做好防疫，我們就能度過難關。

根據蘇貞昌上傳的圖片顯示，指揮中心＋中華郵政的口罩庫存有8億片、日產能4千萬片；台酒酒精庫存57萬瓶、日產能達20萬瓶；防護面罩31.5萬件；全身防護衣270萬件；隔離衣1300萬件；泡麵平均日產能約12萬箱，供給穩定；至於衛生紙，則以內需為主，一樣供給穩定。