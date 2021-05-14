網瘋傳化學兵雙北「全面大消毒」注意劇毒　國防部打臉：假訊息

▲網傳化學兵藥劑有劇毒，遭到國防部駁斥。（圖／軍聞社提供）



記者林彥臣／綜合報導

網路上有消息指出，14日雙北將進行大消毒，務必門窗緊閉，因為會有陸軍化學兵前往消毒，且消毒藥劑含有劇毒，要民眾小心留意吃外食。對此國防部駁斥是假訊息，化學兵藥劑不僅沒有劇毒，也沒有所謂雙北大消毒任務。

網路訊息指出，「今天晚上務必將家中的門窗關緊，尤其是陽台的門窗，因為新北市與台北市在星期五和星期六兩天，會有陸軍化學兵群來進行全面消毒，什麼時候消毒到哪裡無法預知，所以請大家這兩天都要謹慎，這兩天也不要買路邊攤或是面對馬路邊開放式廚房的餐飲及食物，因為化學兵群的藥劑非常毒，不知該店家在消毒後，是否有仔細清潔，請大家這三天吃外食要小心謹慎。」

▲陸軍化學兵消毒的消息為假訊息。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）



對此國防部發言人在臉書上發文指出，網路謠言，惡意指控化學兵所使用的消毒藥劑具有毒性，陸軍特別強調，化學兵所使用的消毒藥劑，為1:50的稀釋漂白水，主要功能在殺菌，對人體沒有直接傷害！陸軍化學兵接受疫情指揮中心及各縣市政府提出需求支援進行消毒工作；主要針對有疫情出現地區與地點進行消毒工作，並非網路誤傳化學兵將針對雙北進行全面性消毒！

根據《中國時報》報導，新北市政府表示，今（14）日已申請化學兵協助進行全市大消毒，消毒日期及地區行程排定後，將會透過各地里長通知民眾。